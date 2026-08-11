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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤولية جماعية.. الخارجية القطرية: نرحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري
خاطر عبادة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، ترحيبها باتفاقية مكة للدفاع المشترك، مؤكدة أن الدوحة تنظر بشكل إيجابي إلى أي إطار دفاعي يقوم على التعاون

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن الدوحة تتمتع بعلاقات وثيقة مع الدول الموقعة على اتفاق مكة للدفاع المشترك.  
وشدد على أن أمن المنطقة "مسؤولية جماعية" تتطلب التنسيق بين جميع الأطراف.

وقال الأنصاري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام قطرية إن "دولة قطر ترحب بأي تعاون إقليمي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، معتبراً أنه من المبكر الحديث حالياً عن انضمام دول جديدة للاتفاق.


مفاوضات عُمان وإيران في "نقطة مفصلية"

أوضح الأنصاري أن المحادثات الجارية حالياً بين سلطنة عمان وإيران بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز "وصلت لمرحلة متقدمة".

وأضاف أن الوسطاء يرغبون في إعادة فتح المضيق في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن "المفاوضات في نقطة مفصلية وندعم كل جهود خفض التصعيد".

ولفت إلى أن أولوية قطر حالياً هي "إعادة فتح مضيق هرمز ودعم المفاوضات".

أكد متحدث الخارجية القطرية أن الدوحة تدعم أي صيغة تضمن أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه، مشددا على ضرورة عدم تحويل المضيق إلى "أداة ضغط سياسي".

تفاصيل الاتفاق المرتقب بين طهران ومسقط

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن المفاوضات مع سلطنة عمان تسير "بسلاسة وبشكل بناء".

وأشار بقائي إلى التوصل لاتفاق بشأن "خريطة طريق للشحن"، مع استمرار الخلاف حول بعض القضايا الفنية المرتبطة بالبيان المشترك.

وأوضح أن المحادثات تناولت آليات ضمان الملاحة الآمنة، وحماية البيئة، والخدمات البحرية، ومكافحة الجرائم، مؤكداً أن تقديم الخدمات البحرية يتطلب عادة مقابلاً مادياً.

شروط طهران لإعادة فتح المضيق

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الاتفاق مع عُمان دخل مراحله النهائية، لكنه شدد على أن اتفاقاً ثنائياً مع مسقط "لن يعني بمفرده إعادة فتح المضيق".
وأكد عراقجي، وفقا لوكالة رويترز، أن طهران تنتظر استجابة واشنطن لمطالب محددة قبل السماح بعودة حركة الملاحة، موضحاً أن الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة تتم عبر وسطاء وليس بشكل مباشر.  

وتشمل المطالب الإيرانية، وفق مسؤولين في طهران:  دفع الولايات المتحدة تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الهجمات التي استهدفت إيران،رفع العقوبات الأمريكية وإنهاء التهديدات العسكرية، وقف "العدوان" ضدها وضد حلفائها في المنطقة،رفع الحصار البحري الأمريكي في الخليج والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
 

وخلص عراقجي إلى أن إعادة فتح المضيق مرتبطة، من بين عوامل أخرى، بتعويض إيران عن الأضرار التي خلفتها الهجمات الأمريكية واسعة النطاق.

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