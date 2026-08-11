الكنز الموعود.. مصرع 3 داخل حفرة خلال التنقيب عن الآثار في الفيوم

في نهاية مأساوية لرحلة بحث غير قانونية عن الآثار، لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم، إثر سقوطهم داخل حفرة أثناء قيامهم بأعمال حفر وتنقيب غير مشروع عن الآثار، بمنطقة الهيئة في كوم أوشيم التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم.



بلاغ بالحادث

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت بلاغًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بسقوط 3 أشخاص داخل مكان للحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة الهيئة بدائرة المركز.



انتقلت الأجهزة الأمنية، رفقة قوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة والتعامل مع الحادث.

تنقيب ينتهي بالموت

وكشفت المعلومات الأولية أن الضحايا كانوا يقومون بأعمال حفر وتنقيب بحثًا عن الآثار داخل إحدى المزارع بالمنطقة، قبل أن يتعرضوا للسقوط داخل مكان الحفر، ما أسفر عن مصرعهم.



وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها في موقع الحادث، وسط محاولات لاستخراج جثامين الضحايا من داخل الحفرة، تمهيدًا لنقلها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تحقيقات لكشف الملابسات

وتباشر الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على تفاصيل الواقعة وملابسات أعمال الحفر، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.