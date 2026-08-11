احتجاز لاعب أرجنتيني من فريق أمريكي بسبب أزمة في وضع الإقامة

تعرض الأرجنتيني ماتياس بورين، لاعب فريق ميامي يونايتد المنافس في دوري الدرجة الرابعة بالولايات المتحدة، للاحتجاز من جانب إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، خلال الأسبوع الماضي، أثناء سفره مع فريقه إلى مدينة لوس أنجلوس لخوض إحدى مباريات الفريق.

وبحسب ما ذكرته تقارير، فإن سلطات الهجرة الأمريكية كانت تعتقد أن بورين يقيم داخل الولايات المتحدة بصورة قانونية منذ عام 2019، قبل أن يتبين أن تصريح إقامته كان ساريًا لمدة 6 أشهر فقط.

وأكدت عائلة اللاعب ومحاميه أن بورين كان قد تقدم بطلب للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة، كما كان يمتلك رقم ضمان اجتماعي وتصريحًا رسميًا للعمل.

وأشار محامي اللاعب وعائلته إلى أن بورين كان يحمل مستندات وأوراقًا قانونية، رغم قرار السلطات احتجازه وإرساله إلى مركز احتجاز شديد الحراسة، في انتظار تحديد موقفه القانوني بشأن الإقامة داخل البلاد.