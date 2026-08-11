«مكافحة العدوى» تتابع الالتزام بالإجراءات الوقائية في وحدات ومستشفى القصير المركزي

واصلت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر جولاتها التفقدية بالمنشآت الصحية، لمتابعة تطبيق معايير وإجراءات مكافحة العدوى، في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتعزيز إجراءات السلامة للمرضى والعاملين.

وجاءت الجولة بتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة دعاء أبو القاسم، مدير إدارة مكافحة العدوى، وشملت عددًا من وحدات الرعاية الصحية بمدينة القصير، إلى جانب مستشفى القصير المركزي.

وتضمنت أعمال المرور تقييم إجراءات مكافحة العدوى داخل الأقسام المختلفة، ومراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية، إلى جانب تفقد أقسام العزل والخدمات المركزية، ومتابعة تطبيق برنامج مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

كما تابع فريق مكافحة العدوى مدى التزام الفرق الطبية والعاملين بالسياسات والإجراءات المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم لقواعد الوقاية ومكافحة العدوى للحد من فرص انتشار العدوى داخل المنشآت الصحية.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية استمرار أعمال المتابعة والتفتيش على المنشآت الصحية بمختلف مدن المحافظة، بهدف رفع كفاءة الأداء الطبي، وتعزيز سلامة المرضى والعاملين، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.