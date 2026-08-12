بيطري وتموين الغربية يوضحان حقيقة ضبط 800 كيلو لحوم "أحصنة" بالمحلة

شن فريق عمل مشترك مكون من الطب البيطري والتموين وهيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية حملة مكبرة ضبط خلالها 800 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر داخل محل جزارة بمنطقة أبو شاهين بمدينة المحلة الكبرى.

حملات رقابية

في المقابل نفت مصادر داخل هيئة الطب البيطري والتموين بالغربية ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية الإخبارية والسوشيال ميديا حول ضبط لحوم احصنه أو خيول وغيره، لافتة إلي أخذ عينات من اللحوم للتأكد من صلاحيتها من عدمه والوقوف علي نوعية الذبائح .

ردع مخالفين

جدير بالذكر أنه يتم شن حملات متعددة للرقابة علي كافة المحلات التجارية والمطاعم والمولات الرقابة على كافة أنواع اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.