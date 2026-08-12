علاج التصلب المتعدد.. هل يمكن السيطرة على المرض وتقليل الأعراض؟

يُعد التصلب المتعدد (Multiple Sclerosis - MS) من الأمراض المزمنة التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، وقد يسبب مجموعة مختلفة من الأعراض، مثل الإرهاق، والتنميل، وضعف الأطراف، واضطرابات الرؤية والتوازن. ويختلف مسار المرض من شخص إلى آخر، لذلك يعتمد علاج التصلب المتعدد على نوع المرض وشدة الأعراض والحالة الصحية لكل مريض، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

هل يوجد علاج نهائي للتصلب المتعدد؟

حتى الآن، لا يوجد علاج نهائي يقضي على التصلب المتعدد بشكل كامل، لكن تتوفر علاجات تساعد على تقليل نشاط المرض والسيطرة على الأعراض وتقليل الانتكاسات وإبطاء تطور الإعاقة لدى بعض المرضى.

ويحدد طبيب المخ والأعصاب العلاج الأنسب بعد تقييم حالة المريض ونتائج الفحوصات والتصوير بالرنين المغناطيسي.

أهم طرق علاج التصلب المتعدد

1. الأدوية المعدلة لمسار المرض

تُستخدم مجموعة من الأدوية المعروفة باسم العلاجات المعدلة للمرض بهدف تقليل نشاط التصلب المتعدد وتقليل عدد الانتكاسات وظهور آفات جديدة في الجهاز العصبي لدى المرضى المناسبين لها.

ويختلف اختيار الدواء حسب نوع التصلب المتعدد ونشاط المرض وعوامل أخرى خاصة بالمريض.

2. علاج الانتكاسات

عند حدوث انتكاسة شديدة، قد يصف الطبيب الكورتيكوستيرويدات بجرعات مناسبة ولفترة محددة لتقليل الالتهاب وتسريع التعافي من الانتكاسة.

ولا ينبغي تناول الكورتيزون من تلقاء النفس، لأن تحديد الحاجة إليه والجرعة ومدة العلاج يعتمد على تقييم الطبيب.

3. علاج الأعراض

لا يقتصر علاج التصلب المتعدد على التحكم في نشاط المرض، وإنما قد يحتاج المريض إلى أدوية أو وسائل علاجية للتعامل مع أعراض معينة، مثل تشنج العضلات، والألم، واضطرابات النوم أو المثانة، حسب الحالة.

4. العلاج الطبيعي والتأهيل

يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي والتأهيل بعض المرضى على الحفاظ على القدرة على الحركة وتحسين التوازن والقوة والمرونة، كما قد تساعد التمارين المناسبة على الحفاظ على النشاط البدني وفقًا لقدرة المريض.

5. العلاج الوظيفي

قد يكون العلاج الوظيفي مفيدًا في مساعدة المريض على التعامل مع صعوبات الحركة أو أداء الأنشطة اليومية، وتعلم طرق أكثر أمانًا وكفاءة للقيام بالمهام المختلفة.

6. الاهتمام بالنوم والتغذية والنشاط البدني

لا يوجد نظام غذائي محدد ثبت أنه يعالج التصلب المتعدد، لكن اتباع نظام غذائي متوازن، والحفاظ على النشاط البدني المناسب، والحصول على نوم جيد، والابتعاد عن التدخين، كلها عوامل مهمة للصحة العامة وقد تساعد المريض على التعامل بصورة أفضل مع المرض.

هل يمكن لمريض التصلب المتعدد أن يعيش حياة طبيعية؟

نعم، يمكن لكثير من الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد الاستمرار في الدراسة والعمل والحياة الاجتماعية، خصوصًا مع التشخيص المبكر والمتابعة المنتظمة والعلاج المناسب.

ويختلف تأثير المرض بصورة كبيرة بين المرضى، لذلك لا يمكن التنبؤ بمساره اعتمادًا على تشخيص المرض وحده.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

يجب مراجعة طبيب المخ والأعصاب عند ظهور أعراض عصبية جديدة أو مستمرة، مثل ضعف أو تنميل أحد الأطراف، اضطرابات الرؤية، مشكلات التوازن أو المشي، أو أعراض أخرى غير معتادة.

وفي حالة وجود تشخيص سابق بالتصلب المتعدد، فإن ظهور أعراض جديدة أو تدهور الأعراض يستدعي التواصل مع الطبيب لتحديد ما إذا كانت هناك انتكاسة أو سبب آخر للأعراض.