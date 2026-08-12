القنصلية الفرنسية في بيروت تنفي تعليق إصدار التأشيرات

نفت القنصلية العامة الفرنسية في بيروت التقارير التي تحدثت عن تعليق إصدار التأشيرات، مؤكدة أن هذه المعلومات «غير صحيحة».

وأوضحت القنصلية، في بيان لها اليوم ، أن إصدار التأشيرات مستمر دون انقطاع، مشيرة إلى أن هذه الفترة من العام تشهد، كالمعتاد، زيادة ملحوظة في عدد الطلبات.

وأكدت أنها على أتم الاستعداد للتعامل مع ارتفاع الطلبات، إلا أن معالجة جميع الطلبات الواردة فورًا غير ممكنة عمليًا، ما يؤدي إلى تمديد مدة معالجة الطلبات وزيادة فترات الانتظار.

ودعت القنصلية مقدّمي الطلبات إلى التحلي بالصبر والالتزام التام بالإجراءات المعتمدة، كما نصحتهم بتوخي الحذر من المعلومات غير الرسمية والشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت على أن المعلومات الموثوقة هي تلك الصادرة عبر القنوات الرسمية للقنصلية والسفارة ومزوّد الخدمة المعتمد TLS، مجددة التزامها بمواصلة معالجة طلبات التأشيرة بأقصى درجات العناية ووفقًا للقواعد المعمول بها.

وأعربت القنصلية العامة الفرنسية في بيروت عن شكرها لأصحاب العلاقة على تفهمهم.