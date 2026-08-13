الطفلة فريدة إكرامي: على الزمالك سداد مستحقات اللاعبين لوقف مسلسل الرحيل

قالت الطفلة فريدة إكرامي مشجعة لنادي الزمالك، إنّ أول خطوة يجب على نادي الزمالك القيام بها لتجاوز أزماته تتمثل في سداد المستحقات المالية للاعبين، معتبرة أن هذا الملف من أهم أسباب رحيل عدد من اللاعبين عن الفريق: «نادي الزمالك لازم يعمل اللي هو يدفع للعيبة»، موضحة أن مستحقاتهم المالية تمثل مصدر قلق كبير بالنسبة إليها.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة المحور، أن أكثر ما يزعجها هو رحيل اللاعبين بسبب المستحقات، قائلة: «دي أكتر حاجة مضايقاني، ده بجد يعني لاعيبة كتير جداً عمالة تمشي بسبب الفلوس».

كما وجهت رسالة إلى اللاعبين الذين يرغبون في الرحيل، مطالبة إياهم بالصبر والبقاء ومساندة الجماهير التي تقف خلفهم في كل مباراة.

وقالت فريدة: «اقعدوا بس.. يعني ساعدوا الجمهور اللي واقف في ضهركم»، مؤكدة أن الجمهور يحضر كل مباراة من أجل اللاعبين، ولذلك ترى أنه من الصعب أن يترك اللاعبون الفريق في هذا التوقيت.

وواصلت، أن الحل الثالث الذي تراه مهماً يتمثل في تصعيد عدد أكبر من الناشئين، مشيرة إلى أن هذا الأمر ساعد النادي في الموسم الماضي، وأن الناشئين وقفوا إلى جانب الفريق.