خمس طرق للوقاية من الرطوبة في المنزل .. تعرّف عليها

تشير الرطوبة إلى كمية بخار الماء في الهواء. تُقاس الرطوبة النسبية كنسبة مئوية، وتُبيّن كمية بخار الماء الموجودة في الهواء مقارنةً بأقصى كمية ممكنة عند درجة حرارة معينة. يمتص الهواء كمية أكبر من بخار الماء عند درجات الحرارة المرتفعة مقارنةً بدرجات الحرارة المنخفضة.

قد يؤدي انخفاض الرطوبة إلى جفاف الأغشية المخاطية، وتهيج العينين، ومشاكل جلدية، وغيرها. في المقابل، قد يؤدي ارتفاع الرطوبة إلى نمو العفن، مما قد يسبب مشاكل صحية.



5 نصائح لتقليل الرطوبة في المنزل



الآن وقد أصبح لديك فهم أفضل لما يمكن أن تؤدي إليه الرطوبة، إليك 5 نصائح بسيطة لمساعدتك على منعها.

1. تهوية المنزل:

يُعدّ السماح بدخول الهواء للتهوية المناسبة أمرًا أساسيًا للحدّ من التكثّف والمشاكل الأخرى التي تسببها الرطوبة. عندما يكون الطقس لطيفًا، افتح الأبواب والنوافذ للمساعدة في دوران الهواء في منزلك.

٢. استثمر في جهاز مزيل الرطوبة

: تعمل أجهزة إزالة الرطوبة على إزالة قطرات الماء من الهواء، مما يخفض مستويات الرطوبة في منزلك ويساعد على منع تراكم العفن. إذا كنت تسكن في منزل، فضع الجهاز في قبو منزلك وشغّله باستمرار للحفاظ على مستويات الرطوبة المناسبة.

3. سد أي فجوات:

ساعد في منع دخول الهواء الرطب إلى منزلك عن طريق سد الفجوات حول النوافذ والأبواب بشكل صحيح، حيث قد تتمكن الرطوبة الزائدة من الدخول.

٤. استخدم مراوح شفط في الحمام والمطبخ:

يساعد استخدام مراوح الشفط في الحمام والمطبخ على منع تراكم الرطوبة في المنزل. احرص دائمًا على تشغيل مراوح التهوية أثناء الاستحمام ولمدة ٥ إلى ١٠ دقائق بعده. يساعد ذلك على الحفاظ على مستوى الرطوبة الطبيعي في المنزل.

٥. قياس مستويات الرطوبة باستخدام مقياس الرطوبة

: يقيس مقياس الرطوبة كمية بخار الماء في الهواء، ويمكن شراؤه عادةً من أي متجر أدوات منزلية قريب. إذا كانت مستويات الرطوبة لديك أعلى من ٨٠٪، فعليك التفكير في اتخاذ بعض الإجراءات المذكورة أعلاه للمساعدة في خفض هذه النسبة (بأسرع وقت ممكن).

المصدر: tdinsurance