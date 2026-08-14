بعد واقعة الدخيلة.. محمد موسى: صحة المرضى ليست مجالا للفوضى والعصبية

انتقد الإعلامي محمد موسى ما شهدته منطقة الدخيلة بالإسكندرية من واقعة مشادة داخل أحد المراكز الطبية، مؤكدًا أن المنشآت الصحية يجب أن تظل بيئة آمنة للعلاج، وأن أي خلاف لا يبرر الإساءة للعاملين أو الاعتداء عليهم.

إجراء جلسة تنفس صناعي

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «خط أحمر» على قناة الحدث اليوم، أن تفاصيل الواقعة بدأت بحضور أحد الأشخاص إلى المركز برفقة زوجته، مطالبًا بإجراء جلسة تنفس صناعي لها، دون تقديم روشتة أو مستند طبي يثبت حاجتها إلى الجلسة، وفقًا لما ظهر في الواقعة المتداولة.

التعامل مع صحة الإنسان

وأشار إلى أن الممرضة طلبت الاطلاع على الروشتة قبل تنفيذ الإجراء، باعتبار أن التأكد من حاجة المريض إلى أي تدخل طبي يمثل جزءًا من المسؤولية المهنية، ولا يجوز التعامل مع صحة الإنسان بمنطق العشوائية أو الاجتهاد الشخصي.

وشدد موسى على أن طلب الممرضة لا يمكن أن يكون مبررًا لتحويل الموقف إلى مشادة، أو توجيه ألفاظ مسيئة إليها، أو الإضرار بمحتويات المركز الطبي، مؤكدًا أن أي خلاف كان من الممكن احتواؤه بالحوار أو بالرجوع إلى الطبيب المختص.

وأكد أن العاملين في القطاع الطبي يؤدون مهام ترتبط بصورة مباشرة بصحة المواطنين وحياتهم، ومن ثم فإن احترامهم أثناء أداء واجبهم يمثل ضرورة، خاصة عندما يكون التزامهم بالإجراءات الطبية هدفه الأول حماية المريض.

انتشار مقطع الواقعة

ولفت موسى إلى أن انتشار مقطع الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي يطرح مجددًا أهمية التحلي بالهدوء وضبط النفس داخل المنشآت الصحية، موضحًا أن أي تجاوز يمكن توثيقه ومحاسبة المسؤول عنه.

كما أشاد بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية بعد تداول الفيديو، مشيرًا إلى نجاح الجهات المختصة في تحديد هوية الشخص وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفقًا للبيانات المعلنة.

الالتزام بالإجراءات الطبية

واختتم موسى رسالته بالتأكيد على أن احترام القانون يبدأ باحترام الآخرين، وأن الالتزام بالإجراءات الطبية لا ينبغي النظر إليه باعتباره تعقيدًا أمام المواطنين، وإنما خطوة أساسية للتأكد من حصول المريض على الرعاية المناسبة والحفاظ على سلامته.