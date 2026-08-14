أبراج محظوظة في الربع الأخير من 2026.. هل أنت من بينها؟

مع اقتراب الربع الأخير من عام 2026، تزداد توقعات الأبراج حول أكثر المواليد حظًا خلال الفترة الممتدة من أكتوبر حتى ديسمبر، وسط توقعات فلكية بفرص جديدة وتغيرات إيجابية لبعض الأبراج.

القوس.. فرص جديدة وحظ قوي

قد يكون مولود القوس من أكثر الأبراج استفادة من الفترة المقبلة، مع توقعات بظهور فرص جديدة على المستوى المهني والشخصي، خاصة لمن يخططون لبداية مختلفة أو مشروع جديد.

الأسد.. تقدم ونجاحات

يحظى برج الأسد بفترة قد تحمل مزيدًا من التقدم، خاصة في العمل وتحقيق أهداف طال انتظارها، كما قد يحصل بعض مواليد البرج على تقدير أو فرصة تساعدهم على تحسين أوضاعهم.

الحمل.. خطوات نحو أهداف مؤجلة

قد يشهد الحمل دفعة قوية خلال الأشهر الأخيرة من العام، مع فرصة لإعادة ترتيب الأولويات واتخاذ قرارات تساعد على الوصول إلى أهداف مؤجلة.

الجوزاء.. حظ في العلاقات والتواصل

قد تكون الفترة المقبلة إيجابية لمواليد الجوزاء في العلاقات والتواصل، وربما تظهر فرص جديدة من خلال الأصدقاء أو العلاقات المهنية والاجتماعية.

الميزان والدلو.. تغييرات وفرص غير متوقعة

قد يحمل الربع الأخير من العام تغييرات مهمة لمواليد الميزان والدلو، مع فرص لإعادة ترتيب الحياة المهنية أو الشخصية، إلا أن الاستفادة منها تتطلب التفكير جيدًا قبل اتخاذ القرارات.

وفي النهاية، تظل توقعات الأبراج من باب الترفيه ولا تستند إلى دليل علمي يثبت قدرتها على التنبؤ بالمستقبل.