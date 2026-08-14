قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يزاحم ميسي ورونالدو في قائمة هدافي أندية أوروبا بالقرن الـ21
سقوط سيارة في بحر فاقوس وإنقاذ 8 أشخاص من الغرق بالشرقية
تشييع جثامين 3 أشخاص بينهم شقيقان بعد مصرعهم داخل بيارة صرف صحي في الشرقية
إصابة 7 عمال في انقلاب سيارة بترعة الهنادي في الأقصر
المستوطنون يتمردون.. نصب خيمة قرب المنازل ببلدة قصرة جنوبي نابلس رغم وجود الجيش
501 ترخيص تشغيل جديد.. تحرك زراعي لتيسير الاستثمار في الثروة الحيوانية والداجنة
الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة والرطوبة.. وتحذير لرواد البحر المتوسط
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بكام؟
موعد والقنوات الناقلة لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026
قرار عاجل من وزير دفاع الاحتلال يخص مستوطنات الضفة الغربية
أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو
3 مشروبات تشعر الجسم بالراحة أثناء الحرارة المرتفعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

في ذكرى رحيلها.. ناقد فني: شويكار تاريخ ولا يمكن تعويضها

شويكار
شويكار
البهى عمرو

تحدث الناقد الفني محمد شوقي عن مسيرة الفنانة الراحلة شويكار، تزامنًا مع الذكرى السادسة لرحيلها، حيث رحلت عن عالمنا يوم 14 أغسطس عام 2020.

قال الناقد الفني محمد شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «شويكار اسم كبير سواء مع فؤاد المهندس، أو قبل فؤاد المهندس، أو حتى بعد فؤاد المهندس، وقدرت تحفر لاسمها تاريخ فني مرصع بالذهب حقيقي، لأن شويكار بدأت بداية قوية بفيلم "الحب الوحيد" مع المخرج الكبير كمال الشيخ وكان أمامها كمال الشناوي وعمر الشريف ونادية لطفي، ثم أفلام "الزوجة 13" مع شادية ورشدي أباظة، و"الباب المفتوح" مع فاتن حمامة وصالح سليم».

وتابع: «لو مكنش ظهر فؤاد المهندس في طريق شويكار وعمل الثنائية المبهجة العظيمة اللي بينها وبين فؤاد المهندس، كان ممكن نلاقيها زيها زي نادية لطفي، سعاد حسني، لبنى عبدالعزيز، زبيدة ثروت، لها أفلام كثيرة وبطولات كثيرة في سينما الستينيات وهي نجحت في كل الأدوار التي قدمتها بعيدًا عن فؤاد المهندس، يعني دورها في فيلم "السقا مات"، دورها في فيلم "طائر الليل الحزين" و"دائرة الانتقام"، و"آه يا بلد آه يا دنيا"، دورها في فيلم "سعد اليتيم".. هنلاقي أدوار كثيرة في مراحل عمرية مختلفة كانت ناجحة، وقدرت تنجح مع كل الأجيال اللي وقفت قدامهم، ومع كل المدارس الإخراجية، يعني وقفت قدام كمال الشيخ، صلاح أبو سيف، يوسف شاهين، هنري بركات، وبعد كدة أشرف فهمي وحسين كمال، يعني قدرت تنجح مع كل الأجيال السينمائية المختلفة من مخرجين، وممثلين، وممثلات حتى ظهورها مع نجمات يشيلوا أفلام زي نجلاء فتحي، ميرفت أمين، مديحة كامل، بوسي، ويبقى دورها محوري، لم تكن تؤدي دور ثاني، كانت تؤدي دور محوري، دور مهم جدًا في الفيلم حتى لو معاها 3 نجمات».

واستكمل الناقد الفني حديثه عن شويكار في ذكرى وفاتها: «حكيمة الكوميديا الخاصة بشويكار دي بشوفها من فؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي، هم الاثنين اللي قدروا يجعلوا منها فنانة كوميدية ويطلعوا منها الكوميديا اللي هي متعرفش تعملها أو تعرف إنها موجودة جواها ومش عارفة تطلعها إزاي، وده دور الفنان ودور المكتشف ودور المبدع في إنه يخرج من الممثل اللي قدامه طاقات هو نفسه مكنش يعرفها ولما اتقابلت مع فؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي في "السكرتير الفني"، ثم بعد ذلك في مسرحيات كثيرة زي "حواء الساعة 12" و"حالة حب" ثم "سيدتي الجميلة"، كل ده خرج شويكار الكوميديانة».

واختتم الناقد الفني محمد شوقي: «في الجيل الذهبي مش هنلاقي حد شبه حد دلوقتي نهائي، خاصةً شويكار كانت مميزة في حاجات كثيرة إحنا ناسيين كمان شويكار أمام ميكروفون الإذاعة، لو تسمع الأعمال الدرامية الإذاعية اللي كانت بتقدمها شويكار مع فؤاد المهندس، جرس صوتها، رنة صوتها، طريقتها في الكلام، دي مش ممكن تُعوض، ولا يمكن أي فنانة أخرى تملأ فراغ شويكار، وفيه نجمات كثيرات مجتهدات وبيشتغلوا على نفسهم عشان يطوروا من نفسهم، زي ريهام عبدالغفور، منة شلبي، منى زكي طبعًا، حنان مطاوع، والقائمة كبيرة، وفيه ياسمين عبدالعزيز نجمة كبيرة جدًا، ودنيا سمير غانم.. كل النجمات دول بيشتغلوا على نفسهم جدًا وبنلاقيهم بيعملوا أعمال سينمائية ودرامية متطورة وبيخرجوا من قالب الشخصية الواحدة، بينجحوا في ده، لكن أنا بشوف إن محدش زي سعاد حسني، ولا شادية، ولا فاتن، ولا شويكار، ولا نادية لطفي، ولا هند رستم، كل واحدة من دول ليها كاركتر لا يمكن ييجي زيه».

شويكار الفن الفنانة الراحلة شويكار قناة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

صاحب السيارة والشاب

مش هتحرك إلا لما تخلص.. صاحب سيارة ينتظر بائع ملابس حتى ينتهي من بيع بضاعته: بياكل عيش بالحلال

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

تنظيم الاتصالات

إيقاف هذه الخطوط بقرار عاجل من جهاز تنظيم الاتصالات

تنسيق الجامعات 2026

جايب 60% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

موعد انتهاء الصيف

متى ينتهي فصل الصيف 2026؟.. تفاصيل موعد بداية الخريف رسميا

تنسيق المرحلة الثانية

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة

والتر بواليا

واقعة غريبة.. نادي عرعر ينهي تعاقد مهاجم الأهلي السابق بعد توقيع العقود

ترشيحاتنا

د. عطية لاشين

هل يرث الأخوان في مال أختهما وهي على قيد الحياة؟.. أزهري يجيب

د. علي جمعة

رسالة علي جمعة في غرة شهر مولد النبي: افرحوا بسيدنا رسول الله

الصلاة على النبي

كيف تُزيل همومك وتُغفر ذنوبك بالصلاة على النبي؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد