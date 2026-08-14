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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ تخطيط عمراني: العلمين الجديدة تحولت من مدينة سياحية إلى مجتمع متكامل على مدار العام

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة
رحمة سمير

أكد الدكتور سعيد حسنين، أستاذ التخطيط العمراني، أن مدينة العلمين الجديدة شهدت طفرة عمرانية كبيرة منذ بدء تنفيذ مخطط تطويرها عام 2014، لتتحول من منطقة ساحلية محدودة إلى مدينة متكاملة تضم أنشطة سكنية وسياحية واقتصادية وخدمية.

وأوضح “حسنين” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن المدينة تمتد على مساحة تقترب من 50 ألف فدان، وتستهدف استيعاب نحو 3 ملايين نسمة، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات متنوعة تشمل المنطقة السياحية والمدينة التراثية والمنطقة الأثرية والأبراج السكنية والسياحية، إلى جانب الفنادق والمراكز التجارية والخدمات التعليمية والصحية.

وأضاف أن المدينة لا تعتمد على النشاط السياحي فقط، بل جرى التخطيط لتوفير مجتمع عمراني متكامل يعمل ويعيش على مدار العام، من خلال توفير المرافق والخدمات وفرص العمل، بما يجعلها مختلفة عن المدن الساحلية التي ارتبطت في السابق بالموسم الصيفي فقط.

وأشار أستاذ التخطيط العمراني إلى أن تطوير شبكات الطرق ووسائل المواصلات وربط العلمين الجديدة بالإسكندرية والقاهرة والمناطق المحيطة بها، إلى جانب تشغيل قطار السكك الحديدية السريع، عزز من قدرة المدينة على جذب السكان والاستثمارات.

ولفت إلى أن المدينة تضم أنماطًا مختلفة من الإسكان، تشمل السكن الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط والمتميز، بما يعكس توجهها لتكون مدينة تستوعب شرائح متعددة من المجتمع.

وأكد أن العلمين الجديدة تضم كذلك أنشطة اقتصادية وصناعية تراعي البعد البيئي، إلى جانب الخدمات التعليمية والصحية، بما يدعم توفير فرص العمل ويعزز استدامة الحياة داخل المدينة.

وأوضح أن موقع المدينة وارتفاعها عن مستوى سطح البحر بنحو 3 أمتار يمنحها ميزة جغرافية في مواجهة بعض مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، مشيرًا إلى أن المدينة أصبحت خلال سنوات قليلة علامة عمرانية بارزة على الساحل الشمالي.

الاستثمار السياحةد مصر التخطيط_العمراني التنمية_العمرانية

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