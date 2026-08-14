قبل تحصيل أي مبالغ إضافية.. ما عقوبة مخالفة أسعار خدمات الاتصالات؟

حظر قانون تنظيم الاتصالات، أي زيادات غير معتمدة في الأسعار، في خطوة لحماية مستخدمي خدمات الاتصالات، كما أقر عقوبات مشددة بحق مشغلي ومقدمي الخدمات الذين يخالفون الأسعار التي يعتمدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يأتي ذلك لضمان التزام الشركات بالأسعار المقررة وحماية حقوق المستخدمين من تحصيل أي مبالغ إضافية دون سند قانوني.



في هذا الصدد، حظر قانون تنظيم الاتصالات، إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات.



و لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التي تنشأ على بنيته الأساسية.



عقوبة المخالفين



يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها.

كما يعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم.