بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 201 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة ( 7 : 13 أغسطس 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 7 أغسطس 2026*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينتي المنيا بمحافظة المنيا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بما يدعم جهود الوزارة في تنظيم النمو العمراني، وتوفير إطار تخطيطي واضح للتنمية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يتوافق مع احتياجات المواطنين وخطط التنمية بالمحافظات.

*السبت 8 أغسطس 2026:*

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتعزيز سبل التعاون مع منظمات الأمم المتحدة... التقى المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بالدكتور عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال العمل المناخي والتكيف والتخفيف وبناء القدرة على الصمود في مصر، بحضور عدد من القيادات .

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، حول أبرز جهود القطاع خلال شهر يوليو 2026 ، حيث تم تنفيذ 27 حملة تفتيشية (مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى)، شملت 11 محافظات هي: (القاهرة ، الشرقية، الجيزة، دمياط، المنوفية ، أسيوط ،الدقهلية، الغربية ، القليوبية ، جنوب سيناء ، سوهاج) حيث تضمنت الحملات المرور على عدد من الوحدات المحلية لمتابعة منظومة العمل، ورصد المخالفات، والتأكد من الالتزام بتنفيذ القوانين و التعليمات والتكليفات الصادرة.

*الأحد 9 أغسطس 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن الانتهاء من إجراءات التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، باستثمارات بلغت 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية الأساسية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول جهود جهاز شئون البيئة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2026 من خلال قطاع شئون الفروع الإقليمية والذى تضمن تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية ورصد مستويات ملوثات الهواء، وانبعاثات المنشآت، وعوادم المركبات، ومستويات الضوضاء المختلفة، والتحقق من التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات البيئية، ودعم تطوير الأداء البيئي للمنشآت الصناعية عن طريق إرشادها للاستعانة بآليات الدعم الفنى والمالى بجهاز شئون البيئة.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة .. شنت الوزارة من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية حملات أسبوعية على أسواق الحيوانات المهددة بالانقراض التى يتم عرضها للبيع بالمخالفة للقوانين المصرية و الاتفاقيات الدولية ، وذلك فى إطار جهود الوزارة فى متابعة بلاغات المخالفات البيئية التى ترد إليها عبر قنوات التواصل التى حددتها الوزارة أو البلاغات التى ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في جولة موسعة بمحافظة مطروح ، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ومتابعة مستجدات مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم، وتضمنت فعاليات الجولة :

- تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي.

- تفقد محطة القطار الكهربائي السريع .

- شهد فعاليات إطلاق شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" بشراكة مصرية

- تفقد مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بطاقة 125 ألف متر مكعب يوميًا.

- زيارة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة .

- افتتاح كورنيش 30 يونيو المطور وتفقد معرض "كنوز مصر في مطروح".

- تفقد "مركز العزيمة" التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

- افتتاح كوبري روميل بعد تطويره

*الأثنين 10 أغسطس 2026:*

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتكثيف الحملات الميدانية لحماية الحياة البرية والتصدي لأية مخالفات تتعلق بحيازة أو تداول الطيور البرية بالمخالفة للقانون، نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال فريق محمية العميد بقطاع حماية الطبيعة، وبالتعاون مع قطاع شئون الفروع الإقليمية بالإسكندرية، حملة ميدانية مكبرة على عدد من الكافيتريات المطلة على كورنيش محافظة الإسكندرية ، والتي أسفرت عن ضبط طائر الفلامنجو والتحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي إطار حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على سرعة الاستجابة للملاحظات والشكاوى المرتبطة بالنظافة والبيئة والإشغالات والتعديات بالمحافظات، ومتابعة ما يتم رصده ميدانيا وما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً بشأن الملاحظات التي تم رصدها في عدد من المحافظات، والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للتعامل معها.

*الثلاثاء 11 أغسطس 2026*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، لمتابعة جهود تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين آليات جمع ونقل القمامة، بما يساهم في رفع مستوى النظافة في جميع مدن وأحياء المحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، العثور على طائر فلامنجو أبيض بأحد شواطئ الساحل الشمالي، عقب تكثيف أعمال البحث والمتابعة من جانب المختصين بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة، حيث تم إيداع الطائر بمركز الحياة البرية بأشتوم الجميل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرعايته ومتابعة حالته، تمهيدًا لإعادته إلى بيئته الطبيعية، بعد التأكد من قدرته على مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية.

كما أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة ، عن تكثيف جهودها لمواجهة كافة صور الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية موسعة على الأسواق والأماكن التي قد تشهد تداول أو حيازة أو عرض غير قانوني للكائنات البرية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الثروات الطبيعية والأنواع البرية من الممارسات التي تهدد بقاءها.

وتابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تداعيات حادث تصادم سيارتين لنقل العمال بمنطقة الدواويس التابعة لمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين .

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في جولة موسعة بمحافظة الغربية، وذلك لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ببعض مراكز وقرى محافظة الغربية؛ في إطار الحرص على الاطلاع ميدانيًا على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في مختلف القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري؛ وذلك سعيًا لتشغيلها لخدمة مواطني هذه القرى، وتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية في تحسين جودة حياة المواطني.، وتضمنت فعاليات الجولة :

- تفقد المجمع الزراعي البيطري بقرية سندبسط بمركز زفتى.

- افتتاح مجمع الخدمات الحكومية بقرية سندبسط .

- افتتاح محطة مياه سندبسط الارتوازية بعد رفع طاقتها 500% لخدمة 47 ألف نسمة ضمن مشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة .

- افتتاح توسعات محطة معالجة صرف صحي زفتى بطاقة 10 ألف م³/يوم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة 80 آلاف نسمة.

- افتتاح محطة مياه نهطاي الارتوازية ضمن مشروعات "حياة كريمة" لخدمة 21 ألف مواطن .

- تفقد وحدة طب الأسرة بـ "نهطاي" ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

- تفقد أعمال تنفيذ مشروع مستشفى السنطة المركزي الجديد.

- افتتاح أول مقر إقليمي نموذجي لجهاز حماية المستهلك بطنطا.

- تفقد أعمال تطوير حديقة الأندلس بطنطا.

- عقد مؤتمراً صحفياً فى ختام زيارته لمحافظة الغربية .

*الأربعاء 12 أغسطس 2026:*

نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال وحدة الحياة البرية بقطاع حماية الطبيعة، حملة تفتيشية مكبرة على عدد من محلات الأسماك بمدينة 6 أكتوبر، للتصدي لحيازة وعرض الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة من إجراء المقابلات الشخصية لـ425 من المتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2026 لشغل 119 درجة بمجموعة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجات الممتازة والعالية والمدير العام ( سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي) على مستوى جميع المحافظات.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني الذي قام به قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على عدد من الأحياء بمحافظتي القاهرة والغربية، شملت أحياء دار السلام ومنشأة ناصر بالقاهرة، ومنطقة منشية البكري بحي ثان المحلة بالغربية، وذلك لمراجعة منظومة العمل ورصد المخالفات والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

*الخميس 13 أغسطس 2026:*

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع المهندس احمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى اليكتريك ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين لبحث سبل تعزيز إدارة المخلفات والاستفادة منها كمنتج اقتصادي، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والمهندس أيمن صلاح، العضو المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة CHAPTER ZERO EGYPT، والمهندس أحمد جمال الدين مؤسس مشارك لشركة AYG لإعادة التدوير.

وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة " بالوزارة حول آخر مستجدات مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة والذي يجري تنفيذه بعدد 120 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبدعم من الاتحاد الأوروبي والتنسيق مع عدد من الوزارات .

كما أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم استقبلت زوارها في موقع التراث العالمي «وادي الحيتان»، لمتابعة واحدة من أبرز الظواهر الفلكية خلال العام، وهي ظاهرة شهب البرشاويات، خلال ليلة 12 إلى 13 أغسطس 2026، ذلك بحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ الفيوم في تجربة استثنائية تجمع بين جمال السماء والقيمة البيئية والجيولوجية والتاريخية للموقع، وتبرز ما تمتلكه المحميات الطبيعية المصرية من مقومات فريدة للسياحة البيئية المستدامة.