إزالة مبنى مخالف على أرض أملاك الدولة في زرزارة بالغردقة

وجّه اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، بتنفيذ إزالة فورية لمبنى حديث أُقيم بالمخالفة على أرض من أملاك الدولة بمنطقة زرزارة، وذلك خلال الحملة المسائية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتطبيق القانون والحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لأي تعديات.

وأوضح رئيس الحي أنه جرى تكليف مساعد رئيس الحي وقسم المتابعة الميدانية بتنفيذ إزالة المبنى الحديث المقام من الطوب الأبيض على قطعة أرض تبلغ مساحتها 90 مترًا مربعًا، بعد رصد تعدٍ بالبناء عليها.

وأكد اللواء أحمد جبر استمرار الحملات الميدانية لاسترداد أراضي وممتلكات الدولة والتصدي لأي محاولات تعدٍ، مشددًا على عدم التهاون في التعامل مع التعديات والحفاظ على الممتلكات العامة.

كما وجّه رئيس الحي بضرورة تكثيف المرور والمتابعة الدورية بالمناطق التي قد تشهد محاولات للتعدي على أملاك الدولة، وسرعة التعامل مع أي مخالفة في مهدها قبل استكمال أعمال البناء.