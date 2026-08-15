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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدفن شلاتين الصحي يستقبل المخلفات غير القابلة للتدوير.. رئيس الجهاز يكشف التفاصيل

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

تواصل الدولة استكمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر، من خلال تنفيذ عدد من المدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة، بهدف التخلص الآمن من المخلفات والحد من ظاهرة التخلص العشوائي.

وقال ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن تنفيذ المدفن الصحي بمدينة شلاتين يأتي ضمن استكمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر، موضحًا أن تكلفة المدفن تقدر بنحو 80 مليون جنيه، ويقام على مساحة 10 أفدنة.

مدفن شلاتين يستقبل المخلفات غير القابلة للتدوير

وأوضح ياسر عبد الله، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المدفن الصحي بمدينة شلاتين يستهدف استقبال المخلفات غير القابلة لإعادة التدوير والتخلص الآمن منها.

وأشار إلى أن تنفيذ المدفن يساهم في الحد من ظاهرة التخلص العشوائي من المخلفات، من خلال توفير موقع مخصص للتخلص الآمن من المخلفات غير القابلة للتدوير.

مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية

وأوضح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، التي بدأ تنفيذها منذ عام 2019، تشمل مصانع تدوير المخلفات ومحطات وسيطة ومدافن صحية.

وأشار إلى أن محافظة البحر الأحمر شهدت تنفيذ مدافن صحية في عدد من المدن، من بينها سفاجا والغردقة وحلايب ورأس غارب والقصير.

ولفت إلى أن منظومة إدارة المخلفات تستهدف الاستفادة من المخلفات من خلال إعادة تدويرها، ثم توجيه المرفوضات الناتجة عن عمليات التدوير إلى المدافن الصحية.

طبيعة البحر الأحمر تتطلب بنية تحتية بكل مدينة

وأكد ياسر عبد الله أن طبيعة محافظة البحر الأحمر وتباعد المدن بها يتطلبان توفير بنية تحتية لإدارة المخلفات داخل كل مدينة.

وأوضح أن حجم المخلفات المتولدة في مدينة شلاتين يتراوح بين 10 و20 طنًا يوميًا، مشيرًا إلى أن هذه الكمية ليست كبيرة، إلا أن الدولة تعمل على توفير البنية التحتية اللازمة داخل مختلف المدن.

وأضاف أن توفير المدافن الصحية داخل المدن يهدف إلى تجنب نقل المخلفات لمسافات طويلة، في ظل طبيعة المحافظة وتباعد المدن عن بعضها.

إنشاء وحدة صغيرة لتدوير المخلفات في شلاتين

وأشار رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى أن تشغيل المدفن الصحي في شلاتين يتزامن مع إنشاء وحدة صغيرة لتدوير المخلفات من جانب أحد المستثمرين.

وأوضح أن المرفوضات الناتجة عن عملية التدوير سيتم دفنها داخل المدفن الصحي، بالتوازي مع العمل على القضاء على مواقع التخلص العشوائي الموجودة داخل المدينة والمدن الأخرى بمنطقة البحر الأحمر.

وتأتي هذه الخطوات ضمن استكمال منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، من خلال الجمع بين عمليات إعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات غير القابلة للتدوير، مع توفير البنية التحتية المناسبة لطبيعة كل مدينة.

البنية التحتية جهاز تنظيم إدارة المخلفات إدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر

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