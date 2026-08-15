البنك الأهلي يحسم 7 صفقات استعدادًا للموسم الجديد

يغلق باب القيد الصيفي لأندية الدوري المصري في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم، السبت، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد يوم الجمعة المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري.

ونجح نادي البنك الأهلي في إبرام 7 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد والمنافسة بقوة في البطولات المحلية.

وتعاقد البنك الأهلي مع كل من محمد نصر، ورشاد المتولي، وعلي حمدي، ومحمد جمال، ومودي ناصر، ومحمد رضا، والبرازيلي فرانسيسكو أندرسون.

البنك الأهلي يجدد تعاقده مع أيمن الرمادي

كانت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، أعلنت تجديد التعاقد مع أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمواصلة مهمته مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وجاء قرار التجديد في إطار حرص إدارة النادي على تحقيق الاستقرار الفني، واستكمال مسيرة العمل التي بدأها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية، بما يتناسب مع طموحات البنك الأهلي في الظهور بصورة مميزة خلال الموسم المقبل.