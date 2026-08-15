قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح والظهور الأول.. موعد مباراة طرابزون سبور وقاسم باشا والقنوات الناقلة
الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة FH-95 في شمال كردفان
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
مهاجم جيتور المجري يوقع رسميًا لبيراميدز
إحالة المتغيبين بمستشفيات السادات للشئون القانونية
زياد السيسي يعلن غيابه عن دوره العاب البحر المتوسط
العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن
القبض على عامل تعدى على والدته المسنة بالضرب بالقاهرة
توثيق بيانات العملاء وتحقيق عاجل.. تحرك برلماني لحل أزمة تسجيل الخطوط المحمولة
الإمارات تُدين استهداف سفينة تابعة لـ أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز
ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 38 شخصا على الأقل
بدء تركيب المستوى الخامس من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى بالضبعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البنك الأهلي يحسم 7 صفقات استعدادًا للموسم الجديد

البنك الأهلي
البنك الأهلي
حسن العمدة

يغلق باب القيد الصيفي لأندية الدوري المصري في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم، السبت، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد يوم الجمعة المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري.

ونجح نادي البنك الأهلي في إبرام 7 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد والمنافسة بقوة في البطولات المحلية.

وتعاقد البنك الأهلي مع كل من محمد نصر، ورشاد المتولي، وعلي حمدي، ومحمد جمال، ومودي ناصر، ومحمد رضا، والبرازيلي فرانسيسكو أندرسون.

البنك الأهلي يجدد تعاقده مع أيمن الرمادي

كانت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، أعلنت تجديد التعاقد مع أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمواصلة مهمته مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وجاء قرار التجديد في إطار حرص إدارة النادي على تحقيق الاستقرار الفني، واستكمال مسيرة العمل التي بدأها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية، بما يتناسب مع طموحات البنك الأهلي في الظهور بصورة مميزة خلال الموسم المقبل.

الدوري المصري نادي البنك الأهلي البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

الوفاة المفاجئة تنهي حياة العقيد محمد يحيى جاد.. والده يرثيه بكلمات مؤثرة

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

ترشيحاتنا

مول اربيلا

مراد مكرم يشيد بفتاة مول أربيلا: «ستات مصر في حتة تانية خالص»

منة شلبي ونيللى كريم

أحمد كمال: منة شلبي تجيد اختياراتها وفن الباليه أثرى إحساس نيللى كريم

محمد رمضان

نورا فتحي تشعل حفل الساحل الشمالي بأجواء صيفية استثنائية

بالصور

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد