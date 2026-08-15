محافظ القاهرة يتابع تطوير الطرق ورفع السيارات المتروكة بالمعادي والبساتين ودار السلام

أجرى محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، جولة ميدانية بالمنطقة الجنوبية، شملت أحياء المعادي، والبساتين، ودار السلام، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على حالة الطرق والمحاور والشوارع، ومتابعة أعمال رفع كفاءة ورصف الطرق، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتحسين المظهر الحضارى للعاصمة.

وخلال الجولة، اليوم السبت، وجّه محافظ القاهرة بسرعة رفع كفاءة الطرق وإعادة تأهيل المناطق التي تحتاج إلى أعمال صيانة ورصف، مع الاهتمام بأعمال الإنارة والتشجير ورفع مستوى النظافة، مؤكدًا أن تحسين حالة الشوارع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة.

كما أشرف محافظ القاهرة على قيام الإدارة العامة لمرور القاهرة برفع عدد من السيارات المخالفة والمتروكة بالشوارع، موجهًا بسرعة حصر ورفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وشدد الدكتور إبراهيم صابر على ضرورة التعامل الفوري مع السيارات التي تنتظر بجوار الأرصفة الموجودة بمنتصف الطريق، لما تسببه من إعاقة لحركة المواطنين والسيارات والتأثير سلبًا على السيولة المرورية، مؤكدًا أهمية استمرار الحملات المرورية للقضاء على المظاهر التي تعوق الحركة بالشوارع.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة استمرار المتابعة الميدانية ورفع معدلات تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق، مع التنسيق الكامل بين أجهزة الأحياء والجهات التنفيذية المعنية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يحقق الانضباط بالشوارع ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلس النواب.