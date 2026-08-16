متحف مطار القاهرة صالة 2 ينظم فاعلية «تمكين الشباب والحفاظ على التراث»

نظم متحف مطار القاهرة الدولي صالة 2، فاعلية تحت عنوان تمكين الشباب والحفاظ على التراث لإشراك الشباب كقادة ومبدعين في تقديم التراث للجمهور.

أوضحت إدارة متحف مطار القاهرة الدولي صالة 2، انها تتيح للشباب المشارك الفرصة لإعادة استلهام الفنون القديمة في أعمال معاصرة، وتصميم جولات شرفية، وإدارة المنصات

الحوارية الثقافية داخل المتحف.

متحف مطار القاهرة الدولي



أشارت إدارة المتحف، إلى أن برنامج الفاعالية تضمن ورش عمل تشاركية، أبرزها الأشطة اليدوية والفنية التى تجمع الأمهات والعائلات مع أبنائهم لاستلهام الحرف والفنون القديمة وتطويرها في بيئة داعمة ومبتكرة.

يذكر أن المتحف عبارة عن قاعه عرض واحدة تضم 310 قطعه أثرية من مختلف العصور المصرية القديمة حتى عصر الأسرة العلوية .

لفتت الإدارة ، أن المتحف يضم مجموعة من الفتارين تمثل فترات تاريخية متنوعة: فاترينه عصر المصري القديم، فاترينه العصر القبطي، فاترينه الاديان، فاترينه العصر الإسلامي، فاترينه الأسرة العلوية.

وبدأت فكرة إنشاء المتحف عام 2020، في إطار الجهود المبذولة والمبادرات والرؤى من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وإبراز عراقة حضارتها القديمة. وقد أقيم المتحف بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وتم افتتاحه عام 2021.

ويشمل العرض المتحفي فترات تاريخية مختلفة فهو سيناريو غني يشمل جميع العصور بداية من عصر الدولة القديمة، وينتهي بالعصر الحديث(عصر الأسرة العلوية)، بالإضافة إلى قطع تُبرز كينونة مِصر كمهد لكافة الأديان السماوية.