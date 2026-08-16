قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس كولومبيا: طاقم الإنقاذ الإسرائيلي ترك الناجين عالقين تحت الأنقاض
محمد دولار يكشف كواليس العثور على جثمان مروة عروس المعادي بعد 8 أيام تحت المياه
نتنياهو يدعم روث كاباسا أبرامسون للمقعد النسائي الجديد في الليكود
12 مليون يورو تفصل نونيز عن اللعب مع صلاح في طرابزون سبور
سرقة قلادة النيل ومجوهرات من منزل جودة عبد الخالق.. وضبط الخادمة والتجار المتهمين| تفاصيل
طوارئ في الأهلي قبل موقعة برشلونة في كأس خوان جامبر
قبل فرحها بأيام.. مأساة «عروس المعادي» تنتهي بعد 8 أيام من البحث وأسرتها تكشف تفاصيل العثور عليها
كوبر : USS أبراهام أسقطت أكثر من 200 طائرة مسيّرة تابعة للحرس الثوري الإيراني
الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا واستمرار ارتفاع الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 34
أسعار العملات اليوم.. الدولار دون الـ51 جنيها واليورو يتراجع والدينار الكويتي يواصل الصدارة
أوديجارد بعد ثلاثية مانشستر سيتي: أرسنال يريد الفوز بكل شيء
بابا الفاتيكان يدعو لوقف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيسة «الأولمبية الدولية» تلتقي ممثلي المدن الألمانية المرشحة لاستضافة البطولة

رئيسة «الأولمبية الدولية
رئيسة «الأولمبية الدولية
حسام الحارتي

التقت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، كيرستي كوفنتري، بممثلي المدن الألمانية المرشحة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية على هامش بطولة العالم للفروسية في آخن يوم السبت، لكن دون مناقشة خطط هذه المدن لاستضافة الأولمبياد.

وسيحسم الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية في 26 سبتمبر (أيلول) هوية المدينة المستضيفة، سواء برلين أو ميونيخ أو كولن راين رور، المرشحة لاستضافة أولمبياد 2036 أو 2040 أو 2044، وتستعد لمنافسة قوية مع دول مثل قطر والهند.

وتحدثت كريستي مع رئيس وزراء ولاية شمال الراين فيستفاليا، هندريك فوست، ووزير داخلية بافاريا، يواخيم هيرمان، وعمدة برلين، كاي فيجنر.

وقال فوست للصحافيين بعد الاجتماع: «لقد قررنا دعوة زملائنا من بافاريا وبرلين التزاماً بمبدأ الحفاظ على الروح الرياضية».

وأضاف فوست: «كل المدن ترغب في استضافة الأولمبياد بألمانيا، والجميع يبذل قصارى جهده، وأرى أن عرضنا هو الأفضل على الإطلاق، ولكن باقي المرشحين يؤمنون أيضاً بنفس الفكرة».

وتابع فوست: «لم نتحدث مع رئيسة اللجنة الأولمبية بشأن ملفات الترشيح، بل أمور أخرى مثل تطوير الرياضة».

رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بطولة العالم للفروسية الأولمبياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026

للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026.. اعرف المطلوب

الأهلي

مقابل مالي كبير.. نجم الأهلي يطلب الرحيل والانتقال إلى الشباب السعودي

ترشيحاتنا

حادث أريبيان مول

صديقة منة الله صلاح ضحية حادث أريبيان مول تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية حلوان لـ7 أكتوبر

الشاب الضحية بالغربية

جنايات المحلة تقضي بسجن متهمين بإنهاء حياة شاب بالمؤبد 15 سنة

بالصور

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد