حبس مسن في الخانكة بتهمة استدراج صغير داخل الشقة والتعدى عليه

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس مسن في الخانكة بتهمة استدراج طفل داخل الشقة والتعدى عليه ، كما أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة.



وفى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على التصوير من قيام أحد جيرانها بإستدراج طفل للشقة محل إقامته بذات العقار بغرض التعدى عليه بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الخانكة من (شخصين وبرفقتهما نجليهما) بقيام أحد الأشخاص بإستدراج نجليهما للشقة محل سكنه بدعوى شراء بعض المستلزمات لهما "حلوى وهاتف محمول" بغرض التعدى عليهما جنسياً.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة المركز).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. وبإستدعاء القائمة على النشر "شاهدة إحدى الواقعتين"أيدت ما سبق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق