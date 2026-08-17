مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17-8-2026 والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم 17-8-2026 منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني بجانب مباريات الدوري التركي وكأس إيطاليا وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي :
الدوري الإسباني
ديبورتيفو لاكورنيا ضد إلتشي - الساعة 10:00 مساءً - قناة beIN SPORTS 3.
الدوري التركي
سامسون سبور ضد جوزتيبي - الساعة 9:30 مساءً - قناة TOD TV.
كأس إيطاليا
بيسا ضد إيمبولي - الساعة 7:00 مساءً - منصة MBC Shahid.
ساسولو ضد تشيزينا- الساعة 7:30 مساءً منصة MBC Shahid
كريمونيزي ضد سامبدوريا - الساعة 9:45 مساءً - منصة MBC Shahid.
باليرمو ضد ليتشي - الساعة 10:15 مساءً - قناة MBC Action.
كأس خادم الحرمين الشريفين
الأنوار ضد الأهلي - الساعة 7:00 مساءً - قناة ثمانية.
الطائي ضد القادسية - الساعة 7:15 مساءً - قناة ثمانية.
الزلفي ضد الرياض - الساعة 7:15 مساءً - قناة ثمانية