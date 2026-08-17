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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17-8-2026 والقنوات الناقلة

كرة قدم
كرة قدم

تستأنف اليوم 17-8-2026 منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني بجانب مباريات الدوري التركي وكأس إيطاليا وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي :

الدوري الإسباني 

ديبورتيفو لاكورنيا ضد إلتشي - الساعة 10:00 مساءً - قناة beIN SPORTS 3.

الدوري التركي 

سامسون سبور ضد جوزتيبي - الساعة 9:30 مساءً - قناة TOD TV.

كأس إيطاليا 

بيسا ضد إيمبولي - الساعة 7:00 مساءً -  منصة MBC Shahid.

ساسولو ضد تشيزينا- الساعة 7:30 مساءً  منصة MBC Shahid

كريمونيزي ضد سامبدوريا - الساعة 9:45 مساءً - منصة MBC Shahid.

باليرمو ضد ليتشي - الساعة 10:15 مساءً - قناة MBC Action.

كأس خادم الحرمين الشريفين 

الأنوار ضد الأهلي - الساعة 7:00 مساءً - قناة ثمانية.

الطائي ضد القادسية - الساعة 7:15 مساءً - قناة ثمانية.

الزلفي ضد الرياض - الساعة 7:15 مساءً - قناة ثمانية

الدوري الإسباني الدوري التركي كأس إيطاليا كأس خادم الحرمين الشريفين مباريات اليوم

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