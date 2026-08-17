تحديث جديد من تنظيم الاتصالات لخدمة "أرقامي" على تطبيق"My NTRA”

قال محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، إن خدمة "أرقامي" عبر تطبيق "My NTRA" تتيح للمواطنين معرفة جميع أرقام المحمول والمحافظ الإلكترونية المسجلة بأسمائهم، موضحاً أن عدد مستخدمي الخدمة ارتفع إلى 12 مليوناً، بينهم 5 ملايين خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المواطنين يمكنهم تقديم شكوى مباشرة عبر التطبيق بشأن أي أرقام لا تخصهم، دون الحاجة للاتصال بخدمة العملاء، على أن يتوجه صاحب الشكوى إلى فرع شركة المحمول للتوقيع على إقرار عدم حيازة الخط والحصول على صورة منه.

وأضاف أن الجهاز يتابع شكاوى المواطنين مع شركات الاتصالات للتأكد من إغلاق الخطوط المخالفة، ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيراً إلى أن الإقرار موحد ومعتمد من الجهاز لدى جميع الشركات، وأن الشكاوى تمثل إحدى الأدلة المقدمة للنيابة العامة.