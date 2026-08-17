البحر الأحمر تتصدر مؤشرات جودة تسجيل البيانات ورضا المنتفعين بمبادرة «100 يوم صحة»

حققت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر مؤشرات متميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، خاصة في مجالي جودة ودقة تسجيل بيانات المنتفعين ورضا المواطنين عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة بسمة يحيى، منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الشؤون الصحية، ضمن جهود المديرية لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة وتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

وأظهرت مؤشرات المبادرة تحقيق محافظة البحر الأحمر مستوى متقدمًا بين محافظات الجمهورية في جودة ودقة إدخال البيانات على نظام المبادرات الرئاسية، بما يعكس كفاءة فرق العمل وحرصها على التسجيل المنتظم والدقيق للبيانات وفق معايير الجودة المعتمدة.

كما سجلت المحافظة مؤشرات مرتفعة في رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة، وهو ما يعكس جودة الخدمة الطبية وحسن التعامل مع المواطنين وحرص الأطقم الطبية على الاستجابة لاحتياجاتهم.

وأرجعت مديرية الصحة هذا الأداء إلى جهود فرق المبادرات الرئاسية بمختلف الإدارات والمنشآت الصحية، إلى جانب فرق التسجيل وإدخال البيانات والمتابعة، مع الالتزام بمعايير الدقة والجودة في مختلف مراحل تقديم الخدمة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي استمرار دعم فرق المبادرات الرئاسية والحفاظ على مستوى الأداء المحقق، مع مواصلة تطوير منظومة العمل لضمان وصول الخدمات الصحية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتحقيق أعلى مستويات الجودة ورضا المنتفعين.