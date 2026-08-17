أين الشفافية.. خالد الغندور يفتح النار بسبب أزمة صفقة محمود صلاح

علق الإعلامي خالد الغندور، على الأزمة المثارة بين النادي الأهلي وغزل المحلة، بعد تصريحات شريف الخشاب، المدير الرياضي للمحلة، بشأن التفاصيل المالية لصفقة انتقال محمود صلاح إلى القلعة الحمراء.

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وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أغرب حاجة ممكن تسمعها إن النادي الأهلي زعلان ومستاء، وإن هناك عقوبة مالية على المحلة عشان كابتن شريف الخشاب أعلن عن تفاصيل الصفقة المالية لبيع اللاعب».

وأضاف: «وكأن دي جريمة وممنوع حد يعلن عن قيمة الصفقة وتفاصيلها، وأخيرًا أين الشفافية؟ ويا ترى عقد اللاعب في اتحاد الكرة هيكون كام؟».

وكشف شريف الخشاب، في تصريحات سابقة عن بعض التفاصيل المالية الخاصة بانتقال محمود صلاح من غزل المحلة إلى الأهلي، موضحًا أن القيمة الأساسية للصفقة تبلغ 35 مليون جنيه، يتم سدادها على دفعتين، إلى جانب وجود متغيرات ومكافآت قد ترفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 50 مليون جنيه حال تحقق جميع البنود المتفق عليها.

وأثارت تصريحات الخشاب حالة من الغضب داخل النادي الأهلي، في ظل وجود اتفاق بين الطرفين يتضمن بنودًا تتعلق بسرية التفاصيل المالية للصفقة، بينما تواصلت إدارة الأهلي مع مسؤولي غزل المحلة للاستفسار عن ملابسات الكشف عن هذه المعلومات.

من جانبه، فتح غزل المحلة تحقيقًا بشأن تصريحات مديره الرياضي حول القيمة المالية للصفقة، في الوقت الذي استمر فيه الجدل حول تفاصيل انتقال محمود صلاح إلى الأهلي.

وتأتي هذه الأزمة بالتزامن مع استعداد الأهلي لانطلاق الموسم الجديد، بعد تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات، من بينها محمود صلاح، الذي انضم إلى الفريق قادمًا من غزل المحلة.