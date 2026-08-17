حملات مفاجئة بأسيوط تضبط 100 علبة سجائر و41 عبوة أغذية منتهية الصلاحية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم بمختلف المراكز والمدن والقرى، للتأكد من سلامة وصلاحية السلع والمنتجات المعروضة، ومراجعة الالتزام بالأسعار المعلنة والقواعد المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو حقوقهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، بقيادة مصطفى العطيفي، رئيس المركز، نفذت حملة تموينية ورقابية مكبرة بقرية الحواتكة، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، للمرور على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم وفحص السلع والمنتجات المعروضة والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات، وذلك بمشاركة عبدالرحيم سيد السمين، مدير إدارة التموين، ومحمد صلاح الدين، رئيس قسم الرقابة، وعصام عبدالحفيظ، رئيس قسم التجارة، وبالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ممثلة في المهندس حسام سيد.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر جنح، شملت محضرين ضد محال عامة لعدم الإعلان عن أسعار السلع، ومحضرين ضد محال سوبر ماركت لحيازتها وعرضها وبيعها سجائر بأزيد من السعر الرسمي، بإجمالي 100 علبة سجائر.

وأضاف المحافظ أنه تم تحرير محضر جنحة ضد أحد محال السوبر ماركت لحيازته وعرضه سلعًا غذائية منتهية الصلاحية، بإجمالي 41 عبوة من العصائر والبن منتهية الصلاحية، فضلًا عن تحرير محضر جنحة ضد أحد المطاعم لحيازته مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمثلت في عجينة حواوشي بإجمالي 15 كيلوجرامًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل بكل حسم مع المخالفات، خاصة ما يتعلق بالسلع منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك، أو التلاعب بالأسعار، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين ويضمن انضباط الأسواق.

وأكد محافظ أسيوط استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية، وتكثيف الحملات على الأسواق والمنشآت الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين، وضمان تداول سلع ومنتجات آمنة وسليمة، وتحقيق الانضباط في الأسواق بمختلف مراكز المحافظة.