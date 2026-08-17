قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى كامل يطلب اجتماعا عاجلا بسبب تجاوزات محمد رمضان
رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
بعد مضيق هرمز.. الصين تتطلع إلى طريق الحرير الجليدي في القطب الشمالي
مصطفى كامل: لقطة محمد رمضان طعنتني في قلبي
تغير مفاجئ في الطقس .. سحب تغطي مناطق متفرقة وأمطار خفيفة بعد ساعات
نصاب ينشئ صفحة على السوشيال ميديا لبيع الأسلحة البيضاء
حبس المتهمين بسرقة قلادة النيل ومشغولات ذهبية من منزل وزير سابق
مليار قدم مكعبة يوميا..مصر تتلقى 3 عروض لإنشاء أول وحدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال
الإعاشة ترفع تكلفة العمرة.. 5 آلاف جنيه زيادة وتحذيرات لشركات السياحة
الحوثيون يطلقون صاروخين باليستيين باتجاه المخا
وزير الكهرباء يستقبل سفير الإمارات لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار
20 مليون جنيه.. التنمية المحلية: بدء تطوير شارع إبراهيم باشا بمصر الجديدة| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريكس": زيمبابوي تحقق رقما قياسيا لعائدات الصادرات الشهرية في يونيو

بريكس": زيمبابوي تحقق رقما قياسيا لعائدات الصادرات الشهرية في يونيو
بريكس": زيمبابوي تحقق رقما قياسيا لعائدات الصادرات الشهرية في يونيو
أ ش أ

أفادت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم / الاثنين /، بأن زيمبابوي حققت رقما قياسيا لعائدات الصادرات الشهرية في يونيو الماضي، حيث سجلت 1.44 مليار دولار.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن عائدات الصادرات الشهرية في زيمبابوي حققت قفزة تاريخية بتجاوزها حاجز المليار دولار أمريكي للمرة الأولى خلال العام الجاري في شهر يونيو، مدفوعة بارتفاع الطلب على المنتجات المعدنية من الشركاء التجاريين الرئيسيين.

ووفقا لما ذكرته الشبكة، فقد بلغت قيمة الصادرات 1.44 مليار دولار في يونيو، بزيادة قدرها 63% مقارنة بشهر مايو الذي سجل 884 مليون دولار، واستحوذت المنتجات المعدنية على الحصة الأكبر من الصادرات خلال الشهر المذكور، إذ بلغت نسبة الذهب شبه المصنع 40.5% من إجمالي الصادرات، تلاه طلاء النيكل بنسبة 22.2%، ومواد معدنية أخرى بنسبة 14.4%، وشكلت هذه الفئات الثلاث مجتمعة 77% من صادرات البلاد.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الوجهات التصديرية لزيمبابوي في يونيو باستقبالها سلعا بقيمة 583.8 مليون دولار، وجاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية بقيمة 443.2 مليون دولار، في حين بلغت حصة الصين 304.4 مليون دولار، ومثلت هذه الأسواق الثلاثة نحو 92% من إجمالي صادرات زيمبابوي لذلك الشهر.

ولفتت الشبكة الإعلامية إلى أن أداء الصادرات خلال النصف الأول من عام 2026 شهد كذلك تحسنا كبيرا حيث وصلت العائدات إلى 5.89 مليار دولار، مقارنة بحوالي 3.87 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، واستحوذت الإمارات على 48% من الصادرات، تلتها جنوب إفريقيا بنسبة 25% والصين بنسبة 17%، مما منح الوجهات الثلاث حصة مشتركة بلغت 90%.

وفي سياق متصل، تتجه زيمبابوي نحو تعزيز القيمة المضافة لمواردها المعدنية، إذ أكد الرئيس إيمرسون منانجاجوا أن بلاده ستنتقل إلى التصنيع والارتقاء الصناعي بدلا من تصدير المعادن الخام.

شبكة تلفزيون بريكس الدولية عائدات الصادرات الشهرية عائدات الصادرات الشهرية في زيمبابوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

غزل المحلة

اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب بشأن صفقة محمود صلاح

موعد تقليل الاغتراب2026

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

وظائف لمن فوق سن الـ40

سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

اللاعبان حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو

حمزة وجيسي.. موهبتان جديدتان تلمعان مع برشلونة أمام بازل

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

خلاف قديم.. القصة الكاملة لمصرع خمسيني في مشاجرة دامية بالأقصر

الخير في أهلها.. قرية الشيخ أحود تضرب أروع مثال في الشهامة وتجمع 262 ألف جنيه لأتوبيس مرضى الأورام

الخير في أهلها.. قرية الشيخ أحود تضرب أروع مثال في الشهامة وتجمع 262 ألف جنيه لشراء أتوبيس لمرضى الأورام

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الغربية

تفاصيل خطة تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات في الغربية وإغلاق المقالب العشوائية

بالصور

ابنة رانيا فريد شوقي تخطف الانظار بجلسة تصوير جديدة

ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا

موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر

سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة

سعره يتجاوز 365 ألف جنيه.. روبي تلفت الأنظار بفستان جريء في أحدث حفلاتها

روبي
روبي
روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد