بريكس": زيمبابوي تحقق رقما قياسيا لعائدات الصادرات الشهرية في يونيو

أفادت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم / الاثنين /، بأن زيمبابوي حققت رقما قياسيا لعائدات الصادرات الشهرية في يونيو الماضي، حيث سجلت 1.44 مليار دولار.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن عائدات الصادرات الشهرية في زيمبابوي حققت قفزة تاريخية بتجاوزها حاجز المليار دولار أمريكي للمرة الأولى خلال العام الجاري في شهر يونيو، مدفوعة بارتفاع الطلب على المنتجات المعدنية من الشركاء التجاريين الرئيسيين.

ووفقا لما ذكرته الشبكة، فقد بلغت قيمة الصادرات 1.44 مليار دولار في يونيو، بزيادة قدرها 63% مقارنة بشهر مايو الذي سجل 884 مليون دولار، واستحوذت المنتجات المعدنية على الحصة الأكبر من الصادرات خلال الشهر المذكور، إذ بلغت نسبة الذهب شبه المصنع 40.5% من إجمالي الصادرات، تلاه طلاء النيكل بنسبة 22.2%، ومواد معدنية أخرى بنسبة 14.4%، وشكلت هذه الفئات الثلاث مجتمعة 77% من صادرات البلاد.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الوجهات التصديرية لزيمبابوي في يونيو باستقبالها سلعا بقيمة 583.8 مليون دولار، وجاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية بقيمة 443.2 مليون دولار، في حين بلغت حصة الصين 304.4 مليون دولار، ومثلت هذه الأسواق الثلاثة نحو 92% من إجمالي صادرات زيمبابوي لذلك الشهر.

ولفتت الشبكة الإعلامية إلى أن أداء الصادرات خلال النصف الأول من عام 2026 شهد كذلك تحسنا كبيرا حيث وصلت العائدات إلى 5.89 مليار دولار، مقارنة بحوالي 3.87 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، واستحوذت الإمارات على 48% من الصادرات، تلتها جنوب إفريقيا بنسبة 25% والصين بنسبة 17%، مما منح الوجهات الثلاث حصة مشتركة بلغت 90%.

وفي سياق متصل، تتجه زيمبابوي نحو تعزيز القيمة المضافة لمواردها المعدنية، إذ أكد الرئيس إيمرسون منانجاجوا أن بلاده ستنتقل إلى التصنيع والارتقاء الصناعي بدلا من تصدير المعادن الخام.