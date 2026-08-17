اشتباكات بين القوات الصومالية والمعارضة المسلحة في بيدوة

قال أحد السكان وضابط في الجيش الصومالي اليوم الاثنين إن القوات الاتحادية اشتبكت مع جماعات معارضة مسلحة في معارك ضارية وسط مدينة بيدوة، بحسب RT.

وتعتبر بيدوة العاصمة الإدارية لولاية جنوب غرب الصومال ومقر قوات حفظ السلام الدولية والمنظمات الإنسانية. وهي واحدة من أكبر مدن الصومال ويتجاوز عدد سكانها المليون نسمة.

ومن شأن اندلاع القتال من جديد في المدينة أن يفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في المنطقة. وتستضيف بيدوة مئات الآلاف من النازحين، وأظهر مسح لمنظمة أطباء بلا حدود في يوليو معاناة طفل من كل أربعة أطفال في مواقع النزوح هناك من سوء التغذية الحاد.

وسيطرت القوات الاتحادية على المدينة في مارس، مما دفع عبد العزيز حسن محمد لفتاجرين رئيس ولاية جنوب غرب إلى الاستقالة.