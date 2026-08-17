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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خدمة المواطن أولًا .. محافظ الغربية يواصل لقاءه بالأهالي ويتابع الاستجابة لمطالبهم | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، اللقاء الأسبوعي للمواطنين، بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم في مختلف القطاعات الخدمية والمعيشية.

توجيهات محافظ الغربية 

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى عدد من الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين، والتي تناولت مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالخدمات واحتياجات الأهالي، حيث وجّه الجهات المختصة بدراسة كل طلب على حدة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة، بما يضمن الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة.

حل مشكلات المواطنين 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أن الاستجابة لشكاوى المواطنين لا تقتصر على تلقي الطلبات، وإنما تمتد إلى المتابعة الجادة لما يتم اتخاذه من إجراءات حتى الوصول إلى نتائج ملموسة، مع العمل على إزالة أي معوقات أمام حصول المواطن على الخدمة بصورة لائقة.

رفع كفاءة الخدمات 

وأشار محافظ الغربية إلى أن اللقاءات الأسبوعية تمثل إحدى الأدوات الأساسية للتواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم من واقع ما يطرحونه، مؤكدًا استمرار المحافظة في متابعة مختلف الملفات الخدمية ميدانيًا، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة التعامل مع المطالب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الغربية.

اخبار محافظة الغربية رفع كفاءة الخدمات وتحسين اوضاع المواطنين

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