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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انهيار صفقة انتقال إميليانو مارتينيز إلى يوفنتوس

مارتينيز
مارتينيز
مجدي سلامة

تراجع نادي يوفنتوس عن خطوة التعاقد مع الحارس الدولي الأرجنتيني إميليانو مارتينيز بعد محادثات مباشرة جمعت مسؤولي النادي الإيطالي وممثلي اللاعب

ووفقاً لما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فقد توقفت المفاوضات بين الطرفين بشكل رسمي، بعدما اعتبر يوفنتوس المطالب المالية لنادي أستون فيلا نظير التخلي عن "ديبو" مارتينيز "مرتفعة للغاية".

كان مارتينيز أحد أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم مركز حراسة المرمى في يوفنتوس منذ بداية الميركاتو الصيفي الحالي، لكن الخلاف حول قيمة الصفقة حال دون التوصل إلى اتفاق في ثلاث مناسبات متتالية منذ بداية المفاوضات.

من جانبه قرر يوفنتوس التحرك نحو خيار جديد على أمل اتمام الصفقة قبل افتتاح منافسات الدوري الإيطالي، حيث سيلعب فريق لوتشيانو سباليتي ضد فروزينوني يوم الأحد المقبل.

صفقة فيكاريو

وذكرت تقارير صحفية أن يوفنتوس بدأ إجراءات التعاقد مع الإيطالي جولييلمو فيكاريو، حارس مرمى توتنهام، ليصبح الهدف الأول للإدارة خلال الفترة الحالية.

ويلعب فيكاريو صاحب الـ 29 عاماً كأساسي مع توتنهام منذ انضمامه من إمبولي صيف 2023، وشارك في 93 مباراة.

يوفنتوس مارتينيز الإيطالي

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