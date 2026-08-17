إيفان بوشاروف: العلاقات المصرية الروسية قوية ويمكن توظيفها لخفض حدة الصراع

قال إيفان بوشاروف، مدير برامج في المجلس الروسي للشؤون الدولية، إن نظام الملاحة العالمي يشهد بالفعل تغيرات نتيجة الصراعات والحروب، مشيرًا إلى أن السعودية تحاول منذ بداية الحرب الاستفادة بصورة أكبر من الساحل الغربي لأراضيها لتصدير النفط، في ظل الحاجة إلى استخدام البحر الأحمر بشكل متزايد.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ باب المندب وقناة السويس يمثلان جزءًا مهمًا للغاية من طرق النقل، وقد ازدادت أهميتهما في ظل التطورات الحالية.

ولفت، إلى أن الضربات الإيرانية على دول المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب هجمات الحوثيين في باب المندب والبحر الأحمر، ستدفع إلى ظهور محاولات جديدة لتنويع طرق التصدير والاستيراد وغيرها من مسارات النقل.

وحول العلاقات المصرية الروسية وإمكانية توظيفها لخفض حدة الصراع، أكد بوشاروف أن بلاده تمتلك علاقات قوية جدًا مع مصر، يصعب أن تتأثر بسبب الصراع، مشيرًا إلى وجود أساليب مشتركة في التعامل مع قضايا المنطقة. وأضاف أن روسيا ومصر سبق أن اضطلعتا بأدوار وساطة في الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، وكذلك في ليبيا، موضحًا أن موسكو تستطيع تقديم خدماتها باعتبارها مسهّلًا أو وسيطًا، وطرح مساحة للحوار بين الولايات المتحدة وإيران.

ممارسة الضغط على بعضهما

وأشار بوشاروف إلى أن الظروف الحالية للتسوية غير متوافقة، موضحًا أنه عندما يتفق طرفان على ممارسة الضغط على بعضهما، يصبح من الصعب جدًا إجبارهما على الدخول في مسار للسلام.