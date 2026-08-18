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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي أمريكي سابق : أي محاولة عمانية لفتح مضيق هرمز لصالح واشنطن

مضيق هرمز
مضيق هرمز
هاني حسين

قال السفير ريتشارد شميرر، الدبلوماسي الأمريكي السابق، إن الولايات المتحدة تعتبر سلطنة عمان من شركائها الاستراتيجيين الأساسيين، مشيرًا إلى أن عمان جزء من دول الخليج، وبالتالي فإن احتمالية أن تستهدف الولايات المتحدة أي دولة من دول الخليج صعبة جدًا، بل مستحيلة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج ملف اليوم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما جاءت بسبب عدم حصوله على معلومات كافية بشأن أهمية سلطنة عمان ودورها في التوصل إلى تسوية حقيقية بشأن مضيق هرمز.

وأشار، إلى أن الولايات المتحدة كانت تدعم عمان، وأن الرئيس الأمريكي ربما لم تكن لديه معلومات كافية عن أهمية السلطنة أو عن دورها خلال الفترة الأخيرة، وكذلك أهميتها في التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وتابع الدبلوماسي الأمريكي السابق، أن من الصعب فهم أي موقف يستهدف سلطنة عمان، مؤكدًا أن واشنطن تعرف أن عمان من أهم حلفائها وأنها تعمل إلى جانب الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أي محاولة من جانب السلطنة للمساعدة في فتح مضيق هرمز تصب في مصلحة الولايات المتحدة وتساعدها.

وأكد شميرر أنه لا يوجد أي احتمال لأن تضرب الولايات المتحدة سلطنة عمان، معربًا عن ثقته بأن عمان تحاول المساعدة في حل الأزمة، وأن دول الخليج تدعم جهودها، مشددًا على ضرورة أن تدعم الولايات المتحدة هذه الجهود.

هرمز مضيق هرمز اخبار التوك شو ايران واشنطن

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