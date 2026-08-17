كبلر : مضيق هرمز يتراجع .. وباب المندب يسجل انتعاشًا في حركة العبور

أظهرت بيانات وتحليلات شركة كبلر المتخصصة في استخبارات النقل البحري أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت تراجعًا خلال الأسبوع الماضي، إذ انخفض عدد العبور المؤكدة بنسبة 19.5% إلى 95 عبورًا، ولم يتجاوز عددها ثلاث حالات أمس الأحد.

وأفادت الشركة -في بيان على منص "إكس" اليوم الاثنين- بأن مسارات العبور ظلت مقيدة حيث استخدمت السفن المخطط الإيراني الأحادي الجانب أو مسارات غير محددة، في حين لم تُسجل أي عمليات عبور عبر نظام فصل حركة المرور في هرمز أو المسارات العُمانية.

وفي المقابل، تحركت حركة الملاحة في باب المندب في الاتجاه المعاكس، إذ ارتفع عدد العبور بنسبة 6.7% إلى 254 عبورًا، بينما تراجعت عمليات العبور غير المرصودة من 40 إلى 16 عبورًا.

ومع ذلك، لا تزال الأوضاع الأمنية شديدة التقلب. فقد أسفر هجومـان وقعا في 11 أغسطس الجاري عن مقتل ستة من أفراد الطواقم البحرية وإصابة 10 آخرين، مما يُبرز الفجوة بين استقرار حجم حركة الملاحة واستمرار المخاطر الإقليمية.



