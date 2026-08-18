مفاجأة بالصادرات الزراعية.. مصر الأولى عالميًا في الفراولة المجمدة

حققت مصر إنجازًا جديدًا في قطاع الصادرات الزراعية، بعدما تصدرت قائمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميًا خلال عام 2025، في مؤشر جديد على قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

وبلغت قيمة صادرات الفراولة المجمدة نحو 690 مليون دولار، مدفوعة بزيادة قوية في الطلب العالمي وتوسع المنتج المصري في عدد كبير من الأسواق.

690 مليون دولار صادرات الفراولة المجمدة

الفراولة

كشف الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، تفاصيل تصدر مصر لصادرات الفراولة عالميًا خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الريادة المصرية لا تقتصر على محصول الفراولة فقط، وإنما تمتد إلى العديد من المحاصيل الزراعية.

وأوضح المنسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة قطوف، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تصدرت مشهد صادرات الفراولة المجمدة بقيمة بلغت 690 مليون دولار، بزيادة قدرها نحو 80% مقارنة بالعام السابق.

557 ألف طن حجم الصادرات

واصلت مصر تعزيز مكانتها في سوق الفراولة المجمدة عالميًا، بعدما احتلت المركز الأول عالميًا وفقًا للبند الجمركي HS Code 081110 خلال عام 2025.

وبلغ حجم صادرات مصر من الفراولة المجمدة نحو 557 ألف طن، لتستحوذ على حوالي 36% من إجمالي الصادرات العالمية من هذا المنتج.

نمو قوي خلال 5 سنوات

وشهدت صادرات الفراولة المجمدة المصرية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث سجلت قيمة الصادرات معدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 35% خلال الفترة من 2020 إلى 2025.

كما بلغ معدل النمو السنوي المركب في حجم الصادرات نحو 30% خلال الفترة نفسها، بينما ارتفعت قيمة الصادرات خلال عام 2025 بنسبة 80% مقارنة بعام 2024.

ميزة تنافسية للمنتج المصري

وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري أن مصر نجحت في التوسع داخل الأسواق العالمية، مستفيدة من الميزة التنافسية التي تتمتع بها الفراولة المصرية.

وأشار إلى أن المنتج المصري يتمتع بجودة مرتفعة، إلى جانب خضوعه لإجراءات رقابية مشددة وعمليات تتبع، مع تقديم وزارة الزراعة الدعم الفني للمزارعين بهدف زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المخصصة للتصدير.

اشتراطات صارمة قبل التصدير

وأوضح المنسي أن كل سوق تصديرية لها اشتراطات خاصة للمنتجات الزراعية التي تستقبلها، وتشمل نسب متبقيات المبيدات ومواصفات الجودة، فضلًا عن متابعة المزارع.

وأكد أن الالتزام بهذه الاشتراطات يمثل أحد العوامل الرئيسية في تعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات الزراعية المصرية.

ألمانيا أكبر مستورد للفراولة المصرية

وتوزعت صادرات الفراولة المجمدة المصرية على عدد كبير من الأسواق في أوروبا وآسيا والأمريكتين.

وجاءت ألمانيا في صدارة الأسواق المستقبلة للفراولة المصرية خلال عام 2025، بقيمة صادرات بلغت نحو 92 مليون دولار، بما يمثل 13% من إجمالي صادرات مصر من المنتج.

وجاءت الصين في المركز الثاني بقيمة 84 مليون دولار، ثم بولندا بقيمة 61 مليون دولار، وهولندا بقيمة 43 مليون دولار.

10 أسواق تستحوذ على 69% من الصادرات

وضمت قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للفراولة المجمدة المصرية أيضًا روسيا بقيمة 42 مليون دولار، والبرازيل وتركيا بقيمة 36 مليون دولار لكل منهما، والولايات المتحدة بقيمة 34 مليون دولار.

كما بلغت صادرات مصر إلى بلجيكا نحو 24 مليون دولار، وإلى فرنسا نحو 23 مليون دولار.

وبلغ إجمالي صادرات الفراولة المجمدة المصرية إلى أكبر 10 أسواق نحو 475 مليون دولار، بما يمثل حوالي 69% من إجمالي صادرات مصر من المنتج خلال عام 2025.

الفراولة المصرية

ويعكس تصدر مصر صادرات الفراولة المجمدة عالميًا قوة القطاع الزراعي وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية، خاصة مع ارتفاع الطلب على المنتج المصري وتنوع الأسواق المستقبلة له، بما يفتح المجال أمام مواصلة نمو الصادرات الزراعية خلال السنوات المقبلة.