التفاصيل الكاملة وراء اعتزال جوارديولا التدريب.. هل انتهت رحلة الفيلسوف؟

أثار الإسباني بيب جوارديولا حالة واسعة من الجدل حول مستقبله في عالم التدريب بعدما تحدث بصراحة عن صعوبة عودته إلى مقاعد المديرين الفنيين عقب انتهاء رحلته مع مانشستر سيتي في تصريحات أعادت إلى الواجهة سؤالًا مهمًا: هل يستعد أحد أعظم مدربي العصر للاعتزال؟

جوارديولا الذي أمضى نحو عقد كامل على رأس الجهاز الفني لمانشستر سيتي يبدو في الوقت الحالي أقرب إلى الحصول على فترة راحة طويلة من التفكير في خوض تجربة تدريبية جديدة لكنه في الوقت نفسه لم يعلن اعتزاله بصورة رسمية ولم يغلق الباب أمام العودة مستقبلًا.

تأتي تصريحات المدرب الإسباني في وقت يبدو فيه أنه بحاجة إلى الابتعاد عن الضغوط التي رافقت مسيرته الطويلة بعدما عاش سنوات متواصلة داخل دائرة المنافسة بحثًا عن الألقاب والإنجازات مع برشلونة وبايرن ميونخ ثم مانشستر سيتي.

جوارديولا: العودة ستكون صعبة

وقال جوارديولا في الفيلم الوثائقي الجديد لشركة «أمازون» بعنوان «A Beautiful Obsession» إن مستقبله بعد الرحيل عن مانشستر سيتي لا يزال غير واضح بالنسبة له مؤكدًا أن فكرة العودة إلى التدريب تبدو صعبة في الوقت الحالي.

وأوضح المدرب الإسباني أنه لا يعرف حتى الآن ما الذي سيفعله في المرحلة المقبلة وأن شعوره الحالي يدفعه إلى الاعتقاد بأن العودة إلى الإدارة الفنية لن تكون مهمة سهلة.

ولم تكن تصريحات جوارديولا مجرد حديث عن تغيير نادٍ أو الحصول على إجازة قصيرة بل بدت أقرب إلى مراجعة شاملة لحياته بعد سنوات طويلة عاش خلالها كرة القدم بكل تفاصيلها.

وأكد حاجته إلى إعادة ترتيب الكثير من الأمور في حياته الشخصية والبحث عن جوانب جديدة بعيدًا عن كرة القدم مشددًا على أنه يريد الجلوس والابتعاد عن كل شيء لبعض الوقت.

10 سنوات من الضغط.. لماذا يحتاج جوارديولا إلى الراحة؟

ويمكن فهم موقف جوارديولا في ضوء السنوات الطويلة التي قضاها على أعلى مستوى إذ لم يتوقف تقريبًا عن العمل منذ بداية مسيرته التدريبية مع برشلونة.

ومنذ توليه قيادة الفريق الكتالوني مر جوارديولا بتجارب في برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وخاض مئات المباريات وسط ضغوط مستمرة لتحقيق الانتصارات وتطوير الأداء والحفاظ على المستوى التنافسي.

وكانت تجربته مع مانشستر سيتي هي الأطول إذ استمر مع النادي الإنجليزي لمدة 10 سنوات شهدت تحقيقه عددًا كبيرًا من الألقاب إلى جانب بناء واحد من أكثر الفرق تأثيرًا في كرة القدم الحديثة.

وبعد هذه الرحلة يبدو أن جوارديولا لا يريد الانتقال مباشرة إلى مشروع جديد بل يفضل الابتعاد وإعادة اكتشاف حياته خارج الملعب.

صديقه المقرب يكشف نصيحته لجوارديولا

ولم تكن رغبة جوارديولا في الابتعاد عن كرة القدم مفاجئة بالنسبة إلى تشيكي بيجريستين المدير السابق لكرة القدم في مانشستر سيتي والصديق المقرب للمدرب الإسباني.

ويرى بيجريستين أن جوارديولا يحتاج بالفعل إلى الابتعاد عن كرة القدم لفترة حتى يكتشف جوانب أخرى من حياته بدلًا من الاستمرار داخل الدائرة نفسها التي عاش فيها طوال مسيرته.

وأشار إلى أن المدرب قد يخسر مباراة بنتيجة كبيرة لكن الحياة تستمر وهناك الكثير من اللحظات التي يمكن أن يعيشها بعيدًا عن كرة القدم ومع أصدقائه.

وتبدو هذه النصيحة منطقية بالنسبة إلى مدرب تحولت كرة القدم بالنسبة إليه إلى أسلوب حياة إذ قضى معظم سنواته في الملاعب بين التدريبات والمباريات والتحليل والتخطيط والبحث المستمر عن التطور.

ورغم كل ما سبق فإن الحديث عن اعتزال جوارديولا النهائي لا يزال سابقًا لأوانه فالمدرب الإسباني لم يعلن اعتزاله التدريب ولم يؤكد أن رحلته مع كرة القدم انتهت وإنما تحدث عن صعوبة العودة في الوقت الحالي وحاجته إلى فترة من الابتعاد.

بل إن جوارديولا نفسه ترك نافذة مفتوحة أمام عودته عندما تحدث عن المشاعر التي تدفع المدربين إلى العودة بعد الاعتزال.

ويرى المدرب الإسباني أن متعة مشاهدة فريقه يقدم كرة قدم جيدة والشعور بالسعادة عند تحقيق الانتصارات يمثلان جزءًا من " الإدمان " الذي يصعب على المدربين الكبار التخلص منه بصورة نهائية.

وهنا تكمن المفارقة؛ جوارديولا يريد الابتعاد عن كرة القدم لكنه في الوقت نفسه يدرك أنه قد لا يستطيع العيش بعيدًا عنها لفترة طويلة.

منتخب إيطاليا حاول إغراءه

كان مستقبل جوارديولا قد ارتبط خلال الفترة الماضية بإمكانية خوض تجربة جديدة على مستوى المنتخبات بعدما حاول منتخب إيطاليا التعاقد معه خلال الصيف لكن المدرب الإسباني لم يكن مستعدًا للدخول في تحدٍ جديد في ظل شعوره بالحاجة إلى الراحة والابتعاد عن الضغوط.

ورفض جوارديولا الفكرة ليؤكد أن أولويته الحالية ليست البحث عن وظيفة جديدة وإنما الحصول على الوقت الكافي لاستعادة طاقته وإعادة ترتيب حساباته.

ما السيناريو الأقرب لمستقبل جوارديولا؟

في الوقت الحالي يبدو السيناريو الأقرب هو ابتعاد جوارديولا عن التدريب لفترة دون تحديد موعد واضح للعودة.

وقد يستغل المدرب الإسباني هذه الفترة في السفر وقضاء وقت أطول مع عائلته وأصدقائه إلى جانب الاهتمام بأمور أخرى بعيدًا عن عالم كرة القدم.

لكن استبعاد عودته نهائيًا سيكون مخاطرة خصوصًا أن جوارديولا لا يزال في سن تسمح له بخوض سنوات جديدة في التدريب إذا قرر ذلك كما أن طبيعة شخصيته وشغفه بالتفاصيل التكتيكية يجعلان العودة احتمالًا قائمًا بقوة خصوصًا إذا ظهر أمامه مشروع استثنائي قادر على إعادته إلى الحماس الذي دفعه للاستمرار طوال السنوات الماضية.