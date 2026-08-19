فاكهة صيفية في متناول الجميع.. 9 أسباب تجعل الخوخ اختيارًا صحيًا

قد لا يفكر كثيرون في الخوخ باعتباره أكثر من فاكهة صيفية منعشة، إلا أن هذه الفاكهة تحتوي على مزيج من الألياف والفيتامينات والمركبات النباتية التي تمنحها قيمة غذائية مهمة، وضمن نظام غذائي متوازن، يمكن أن يساعد الخوخ في دعم صحة الجهاز الهضمي والقلب والبشرة والعينين، فضلًا عن كونه مصدرًا جيدًا للماء ومنخفض السعرات نسبيًا.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، يمثل الخوخ خيارًا عمليًا كوجبة خفيفة، خاصة أنه يجمع بين الطعم الحلو والمحتوى المائي المرتفع، لكن من المهم التمييز بين الفوائد التي تدعمها الأدلة العلمية والنتائج التي ما تزال قيد البحث.

1. للخوخ فوائد محتملة لصحة البشرة

من العناصر المهمة الموجودة في الخوخ فيتامين C وبيتا كاروتين.

ويساعد فيتامين C الجسم على إنتاج الكولاجين، الذي يدخل في تكوين الجلد ويساهم في الحفاظ على مرونته، بينما يستطيع الجسم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين A، وهو عنصر يرتبط بالحفاظ على صحة الجلد.

كما توفر هذه الفاكهة مضادات أكسدة تساعد في مواجهة الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يؤثر في الخلايا.

2. نسبة الماء المرتفعة تجعله مناسبًا للصيف

يحتوي الخوخ على كمية كبيرة من الماء، لذلك يمكن أن يساهم في زيادة السوائل التي يحصل عليها الجسم من الطعام.

ويحتاج الجسم إلى الترطيب للحفاظ على وظائف أعضائه وخلاياه، خصوصًا خلال الطقس الحار أو عند زيادة فقدان السوائل.

ومع ذلك، يبقى الماء هو المصدر الأساسي للترطيب، ولا ينبغي الاعتماد على الخوخ وحده لتعويض احتياجات الجسم من السوائل.

3. الألياف تساعد على انتظام الهضم

يمكن أن توفر حبة خوخ متوسطة نحو 2.2 جرام من الألياف، وهي كمية تساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي عند تناولها ضمن نظام غذائي غني بالألياف.

وتساعد الألياف على تحسين حركة الأمعاء وزيادة حجم البراز، ما قد يقلل من فرص الإصابة بالإمساك.

كما أن الجمع بين الألياف والسوائل الموجودة في الفاكهة قد يدعم عملية الهضم بصورة أفضل.

4. عنصر غذائي مهم لصحة القلب

يحتوي الخوخ على البوتاسيوم، وهو معدن مهم لتنظيم ضغط الدم والحفاظ على الوظائف الطبيعية للعضلات والأعصاب.

إضافة إلى ذلك، يحتوي على عدد من المركبات النباتية ومضادات الأكسدة التي ترتبط بدعم صحة الأوعية الدموية.

وهناك دراسات أولية تبحث في تأثير بعض مركبات الخوخ على الكوليسترول، إلا أن النتائج الحالية لا تكفي للقول إن تناول الخوخ وحده يخفض الكوليسترول أو يمنع أمراض القلب.

5. حلوى طبيعية بسعرات محدودة

إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة حلوة دون كمية كبيرة من السعرات، فقد يكون الخوخ خيارًا مناسبًا.

وتحتوي الحبة المتوسطة على حوالي 50 سعرة حرارية، إلى جانب الماء والألياف، وهو ما يجعله بديلًا أفضل من كثير من الحلويات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون.

ويفضل تناول الخوخ طازجًا أو كاملًا بدلًا من المنتجات التي تحتوي على سكريات مضافة.

6. مركبات قد ترتبط بمقاومة نمو بعض الخلايا السرطانية

يحتوي الخوخ على مركبات مثل البوليفينولات والكاروتينات وفيتامين C، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة.

وقد بحثت بعض الدراسات المخبرية في تأثير مستخلصات الخوخ على نمو خلايا سرطانية، وأشارت إلى نتائج واعدة في نماذج مرتبطة بسرطان القولون والثدي.

لكن هذه النتائج لا تزال أولية، ولا يمكن تحويلها إلى توصية بأن الخوخ يمنع السرطان أو يعالجه لدى البشر.

7. عناصر مهمة للحفاظ على صحة العين

يحتوي الخوخ على مركبات كاروتينية، من بينها بيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين.

ويحتاج الجسم إلى فيتامين A، الذي يمكن إنتاجه من بيتا كاروتين، للحفاظ على الرؤية الطبيعية.

كما ترتبط اللوتين والزياكسانثين بصحة العين، وتشير بعض الأبحاث إلى أهمية الحصول عليهما ضمن النظام الغذائي في الحفاظ على العين مع التقدم في العمر.

8. الفيتامينات ومضادات الأكسدة تدعم المناعة

يحتوي الخوخ على فيتامين C ومركبات نباتية أخرى تساهم في دعم وظائف الجسم المختلفة، بما فيها وظائف الجهاز المناعي.

ولا يعني ذلك أن تناول الخوخ يمنع العدوى، لكنه يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي يوفر العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على أداء المناعة بصورة طبيعية.

وأظهرت بعض التجارب المخبرية خصائص مضادة للبكتيريا لبعض مركبات الخوخ، لكن هذه النتائج لا تكفي لإثبات فعالية الخوخ كعلاج للعدوى.

9. هل يمكن أن يخفف أعراض الحساسية؟

توجد أبحاث أولية تبحث في تأثير بعض مركبات الخوخ على العمليات المرتبطة بالالتهاب والحساسية.

وأشارت إحدى الدراسات إلى أن مستخلصات من بذور الخوخ يمكن أن تؤثر في إفراز الهيستامين، الذي يرتبط بظهور بعض أعراض الحساسية.

لكن هذه النتائج لا تعني أن الخوخ علاج للحساسية، كما أن بعض الأشخاص قد يعانون أصلًا من حساسية تجاه الخوخ.

متى يجب الحذر من تناول الخوخ؟

رغم قيمته الغذائية، قد يسبب الخوخ مشكلات لبعض الأشخاص.

ويجب على من لديهم حساسية معروفة تجاهه تجنبه، خاصة إذا ظهرت سابقًا أعراض مثل الحكة أو تورم الفم أو صعوبة التنفس بعد تناوله.

كما قد يعاني بعض الأشخاص المصابين باضطرابات الجهاز الهضمي من الانتفاخ أو الغازات أو تغيرات في حركة الأمعاء بعد تناول الخوخ.

أما الأشخاص الذين يتناولون أدوية بصورة منتظمة، فمن الأفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي بشأن أي تداخل محتمل وفقًا لنوع الدواء والحالة الصحية.