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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية التركية تطالب بمحاسبة إسرائيل على انتهاكات القانون الدولي

تركيا تطالب بمحاسبة إسرائيل
تركيا تطالب بمحاسبة إسرائيل
ملك ريان

صعّدت تركيا لهجتها تجاه إسرائيل، على خلفية الغارات الجوية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شمال غربي سوريا، حيث دعت وزارة الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً، وضمان محاسبة إسرائيل على الأعمال التي وصفتها بأنها تنتهك القانون الدولي. 

وقالت الخارجية التركية إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على سوريا يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي، مؤكدة رفض أنقرة لما وصفته بالاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية وسيادتها. كما شددت على ضرورة وقف ما اعتبرته تصعيداً إسرائيلياً متزايداً، محذرةً من تداعياته على أمن المنطقة.

وجاء الموقف التركي عقب تعرض مطار أبو الظهور العسكري لثماني غارات جوية، وفق ما أفاد به مصدر عسكري سوري ونقلته وسائل إعلام رسمية. 

وأسفرت الضربات عن أضرار مادية في بنية المطار ومدرجه، دون تسجيل إصابات، بحسب المصدر نفسه. 

وأكدت أنقرة أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك بصورة أكثر فاعلية لمنع استمرار التصعيد، ومحاسبة المسؤولين عن الأعمال التي تتعارض، بحسب وصفها، مع قواعد القانون الدولي، إلى جانب احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. 

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد على الساحة السورية، إذ سبق لإسرائيل أن نفذت مئات الضربات داخل سوريا منذ أواخر عام 2024، بينما تبرر إسرائيل عملياتها عادةً بأنها تستهدف منع تهديدات عسكرية محتملة وتعزيز قدراتها في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أدانت دمشق الغارات الإسرائيلية، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة، مطالبةً المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة 

كما أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، عن قلقه من الغارات، واعتبرها تصعيداً غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي، داعياً الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار بدلاً من المزيد من العمليات العسكرية

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