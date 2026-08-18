تسريب فيديو تجريبي يكشف سماعات AirPods مزودة بكاميرات وتقنية الذكاء البصري

سرب إصدار المعاينة النهائي لنظام تشغيل حواسيب ماك "macOS Tahoe 26.7 Release Candidate" مقطع فيديو تجريبياً رسمياً لسماعات "AirPods" جديدة مزودة بكاميرات مدمجة وتدعم خاصية "الذكاء البصري" (Visual Intelligence) التابعة لشركة "آبل" (Apple)، وذلك وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع AppleInsider التقني المتخصص.

تفاصيل الفيديو المسرب وآلية عمل ميزة الذكاء البصري

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب ويسلي هيليارد، أن المقطع التوضيحي المسرب تم اكتشافه بواسطة الباحث التقني المعروف باسم "AaronP613" عبر منصة "إكس" داخل حزمة بيانات نظام الماك المحدثة.

ويعرض الفيديو محاكاة إرشادية توضح كيفية تفاعل المساعد الصوتي الذكي "سيري" مع البيئة المحيطة بالمستخدم عبر الكاميرا المدمجة، حيث يتضمن المقطع صوتاً لسيري يشرح الميزة قائلاً: "مع ميزة الذكاء البصري، يصبح عالمك قابلاً للحفظ؛ هل رأيت شيئاً يعجبك؟ ما عليك سوى أن تطلب مني حفظه لوقت لاحق"، مما يتيح تدوين الملاحظات وحفظ العناصر المرئية تلقائياً دون الحاجة لفتح الكاميرا يدوياً.

تصميم السماعات وموقع المستشعرات البصرية المدمجة

أشار المصدر إلى أن السماعات التي ظهرت في الفيديو التوضيحي تحتفظ بالشكل الخارجي المألوف لسماعات "AirPods Pro" دون وجود أي بروز خارجي أو تغييرات جذرية تشوه هيكل السماعة الانسيابي المعتاد.

ورجح التقرير دمج الكاميرا والمستشعرات البصرية الدقيقة المخصصة للرؤية الحاسوبية في طرف ساق السماعة، وهو الموضع المخصص عادة لالتقاط الصوت عبر الميكروفونات، مما يسمح للسماعة بمسح المشهد وتغذية خوارزميات الذكاء الاصطناعي بالبيانات البصرية وتوفير سياق مرئي مباشر للمساعد الرقمي.

مراحل التطوير وتحديات الاستخدام مع الشعر الطويل

بيّن تقرير موقع AppleInsider أن الشائعات حول عزم آبل تزويد سماعات الأذن بكاميرات استشعارية بدأت منذ شهر يناير 2025، ويؤكد وجود فيديو تعليمي مكتمل الإنتاج داخل النظام أن المشروع قد تجاوز مرحلة التجارب الأولية وأصبح قريباً من الجاهزية التجارية.

وتطرق التقرير إلى التحديات العملية للتصميم، لافتاً إلى أن استخدام السماعة لمن يمتلكون شعراً طويلاً قد يتسبب في حجب زاوية رؤية الكاميرا، وهو ما قد تعالجه آبل ببرمجة النظام لإرسال تنبيهات صوتية أو نصية تنبه المستخدم في حال تعذر قراءة المشهد البصري.

توقعات الإعلان الرسمي ومؤتمر آبل القادم

ذكرت المصادر التقنية أن العثور على هذه المؤشرات داخل نظام "macOS Tahoe" لا يحدد موعداً رسمياً قاطعاً للإطلاق، لكنه يعزز التكهنات باحتمالية كشف آبل عن المنتج رسمياً خلال مؤتمرها السنوي القادم المخصص للإعلان عن سلسلة هواتف "iPhone 18"، والمتوقع انعقاده في 9 سبتمبر 2026، لتمثل السماعات خطوة جديدة ومبتكرة لتعزيز منظومة أجهزة آبل التفاعلية بتقنيات الذكاء الاصطناعي البصري.