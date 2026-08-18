انتهاء موسم توريد محصول القمح المحلي 2026 بالفيوم

​أعلنت محافظة الفيوم عن انتهاء موسم توريد القمح المحلي 2026، محققة نسبة توريد 106% من المستهدف، بناءً على السعات التخزينية والمساحة المنزرعة بالمحصول والتي بلغت 190 ألف و190 فدان.

​وأوضحت محافظة الفيوم، أن إجمالي الكميات التي استلمتها المحافظة خلال موسم التوريد لعام 2026 بلغت 266838 طناً من الأقماح، وذلك من خلال 17 نقطة استلام متنوعة بمختلف أنحاء المحافظة، للتيسير على المزارعين والموردين.

وأكد محافظة الفيوم، أن محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين، بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية.

ولفت التقرير، أن تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح، موجهاً مدير مديرية التموين، بضرورة المتابعة الدقيقة وتطبيق أسس التخزين السليمة، لضمان الحفاظ على سلامة المحصول بالمواقع التخزينية، فضلاً عن متابعة عمليات صرف وتسليم الأقماح للمطاحن تحت إشراف كامل من مديرية التموين.

فيما ​أكد مدير مديرية التموين المهندس جمعة عبد الحفيظ، أن جميع الفلاحين والموردين قد حصلوا على مستحقاتهم المالية كاملة عن عملية التوريد، التزاماً بالتعليمات المسبقة التي صدرت قبل انطلاق الموسم. مشيراً أن السعات التخزينية المخصصة لاستلام القمح هذا العام شملت 13 موقعاً، تضم 7 مواقع تخزينية "شون وهناجر" تابعة للبنك الزراعي المصري، بسعة تخزينية تبلغ 39 ألفاً و760 طناً، و4 مواقع تخزينية "أسمنتية وخرسانية" تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى، بسعة تخزينية 42 ألفاً و600 طناً، بالاضافة إلي صوامع قصر الباسل وصوامع طامية التابعة للشركة المصرية القابضة، بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى 120 ألف طن.