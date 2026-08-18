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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يقطع المصلي صلاة السنة إذا دخل عليه من يريد الجماعة؟.. أمين الإفتاء يجيب

الصلاة
الصلاة
أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من يصلي سنة المغرب منفردًا ثم يدخل عليه شخص ليصلي معه جماعة، وهل يقطع صلاته أم يستمر فيها، مؤكدًا أنه لا يقطع صلاته بل يكملها بشكل طبيعي.

حكم من يصلي سنة المغرب ثم يدخل عليه شخص ليصلي معه جماعة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن من يصلي النافلة يجوز له أن يكون إمامًا لمن يصلي الفرض، وهو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية، حيث تصح إمامة المتنفل للمفترض، ولا حرج في ذلك شرعًا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن المصلي يستمر في صلاته على هيئته دون تغيير، ولا يحتاج إلى قطعها أو التنبيه على الداخل، فإذا سلّم من صلاته، يقوم المأموم بإتمام صلاته المفروضة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ما يفعله بعض الناس من قطع الصلاة أو السلام لإخبار الداخل بأنه يصلي سنة هو تصرف غير مطلوب، بل الأفضل أن يكمل صلاته دون انشغال.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن صلاة السنن تكون سرية، فلا يجهر فيها المصلي حتى مع دخول أحد للصلاة معه، بل يستمر كما هو، مشيرًا إلى أن لكل مصلٍ نيته، وأن الصلاتين صحيحتان ولا إشكال فيهما.

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء

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