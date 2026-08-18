من الحريف إلى عوالم خفية.. صبري عبد المنعم يكشف تفاصيل عمله مع عادل إمام

أكد الفنان صبري عبد المنعم أن علاقته بالفنان الكبير عادل إمام طيبة، موضحًا أنهما خلال فترة الشباب كانا على تواصل دائم، لكن مع مرور الوقت وانشغالات الحياة أصبح كل منهما منشغلًا بحياته.

وأضاف الفنان صبري عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الزعيم كان صديقًا مقربًا له، وكانا يلتقيان بشكل شبه يومي.

ولفت إلى أن عادل إمام حفر اسمه في تاريخ الفن من خلال أعمال متطورة وعظيمة، مشيرًا إلى أن الزعيم صاحب موضوعات وقيم، وأن جميع أعماله كانت مؤثرة وحققت نجاحًا كبيرًا.

وأشار إلى أنه يعتز بمشاركته مع عادل إمام في فيلم «الحريف»، الذي جسد خلاله دور ضابط شرطة، إلى جانب مشاركته في أجزاء بسيطة من مسلسل «عوالم خفية».

وأوضح أن فيلم «الحريف» عُرض عام 1983، بينما عُرض مسلسل «عوالم خفية» عام 2018، لافتًا إلى أن هناك فارقًا زمنيًا كبيرًا بين العملين.