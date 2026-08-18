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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«الأعلى للإعلام» يتلقى قائمة برامج الإنتاج المشترك من «قناة المحور» لتوفيق أوضاعها

«الأعلى للإعلام»
«الأعلى للإعلام»
أ ش أ

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، قائمة رسمية من قناة "المحور" تضم جميع برامج الإنتاج المشترك التي تُعرض عبر شاشتها، وذلك لدراستها وتوفيق أوضاعها حال عدم مخالفتها للوائح الصادرة عن المجلس وللقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وفي السياق ذاته، أخطرت القناة المجلس ببدء إجراءات توفيق أوضاع جميع المذيعين ومقدمي البرامج القائمين على تقديم تلك البرامج، مع التعهد باستكمال كافة الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة خلال 48 ساعة، التزاماً بالضوابط والقواعد والمعايير المهنية المعتمدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات المجلس لوقف ظاهرة "بيع الهواء"، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وبما يكفل حماية واستقرار الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، ويعزز مبادئ الشفافية والالتزام المهني، ويسهم في الحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج، ويرسخ الممارسات الإعلامية الرشيدة لضمان محتوى إعلامي أكثر انضباطًا وعدالة يصون ثقة الجمهور.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قناة المحور توفيق أوضاعها

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