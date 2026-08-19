وزير خارجية الصين يزور كوريا الجنوبية وإندونيسيا بدءا من اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية وانج يي سيقوم بزيارة كوريا الجنوبية وإندونيسيا بدءا من اليوم وحتى 22 أغسطس الجاري.

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الوزارة قولها "إن الزيارتين تأتيان تلبية لدعوة من كل من وزيري الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون والإندونيسي سوجيونو".

وأضافت الوزارة أن وانج سيترأس خلال زيارته لإندونيسيا المؤتمر الأول لآلية الحوار الاستراتيجي الشامل بين الصين وإندونيسيا، كما سيشارك مع وزير الدفاع الإندونيسي دونج جون في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الوزاري المشترك بين الصين وإندونيسيا حول الشئون الخارجية والدفاع.