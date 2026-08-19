استمرار حملات النظافة بمرسى علم لرفع المخلفات وتحسين المظهر الحضاري

تواصل الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم ، تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بعدد من مناطق المدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بصحة المواطنين وتوفير بيئة نظيفة وآمنة.

وكلف اللواء أركان حرب الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، سكرتير المدينة وإدارة البيئة بتنفيذ حملات متتالية لرفع مستوى النظافة، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة وتوفير بيئة صحية للمواطنين يمثلان أولوية في خطة العمل اليومية.

وشملت الحملات منطقة عمارات السوق التجاري، وشارع 72، وشارع 1، ومنطقة المارينا، حيث تضمنت الأعمال رفع المخلفات والرتش، وتنظيف صناديق القمامة، وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والمناطق المستهدفة.

وأكد رئيس المدينة ، أن باقي المناطق ستدخل تباعًا ضمن خطة الحملات خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تنفيذ أعمال النظافة بصفة دورية ومنتظمة باستخدام المعدات المتاحة، لضمان عدم تراكم المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما دفعت الوحدة المحلية بالمعدات المتاحة لديها، بالتعاون مع جمعية الحفاظ على البيئة «هيبكا»، للمشاركة في تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح الدميني ، استمرار جهود الوحدة المحلية للارتقاء بمستوى النظافة بمختلف مناطق مرسى علم، مؤكدًا مواصلة المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات بما يحقق بيئة نظيفة ومظهرًا حضاريًا يليق بالمدينة.