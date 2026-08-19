اختبار دم بسيط للكشف عن سرطان القولون مبكرًا.. هل يغني عن المنظار؟

يشهد مجال الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم تطورات متسارعة، من بينها اختبارات دم تهدف إلى اكتشاف علامات مرتبطة بالمرض في مراحله المبكرة، ما يفتح الباب أمام فحوصات أكثر سهولة بالنسبة للأشخاص الذين يترددون في إجراء منظار القولون.

ويعد سرطان القولون والمستقيم من الأمراض التي يمكن أن تتحسن فرص علاجها عند اكتشافها مبكرًا، لذلك تمثل فحوصات الكشف المبكر أهمية كبيرة، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر أو تاريخ عائلي للإصابة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كيف يعمل اختبار الدم؟

تعتمد بعض اختبارات الدم الحديثة على البحث عن مؤشرات حيوية مرتبطة بسرطان القولون والمستقيم في عينة الدم، مثل أجزاء من الحمض النووي أو تغيرات جزيئية يمكن أن تشير إلى وجود ورم.

وتختلف دقة هذه الاختبارات من فحص إلى آخر، كما أن بعضها مصمم للمساعدة في الكشف المبكر لدى الأشخاص الذين لا يعانون أعراضًا، وليس لتأكيد الإصابة بالسرطان بمفرده.

وتكمن أهمية هذه الفحوصات في سهولة إجرائها مقارنة ببعض طرق الفحص التقليدية، إذ لا يحتاج الشخص إلى الخضوع لإجراء داخلي للحصول على العينة.

هل اختبار الدم بديل لمنظار القولون؟

رغم أن فكرة اكتشاف سرطان القولون من خلال تحليل الدم تبدو أكثر راحة، فإن اختبار الدم لا يعني الاستغناء عن منظار القولون في جميع الحالات.

فالمنظار يستطيع فحص بطانة القولون مباشرة، كما يمكن للطبيب خلال الإجراء اكتشاف بعض الزوائد اللحمية وإزالتها، بالإضافة إلى أخذ عينات من الأنسجة عند الحاجة.

أما اختبارات الدم فتستخدم للكشف عن علامات قد تشير إلى وجود المرض، ولذلك فإن ظهور نتيجة إيجابية في أحد اختبارات الكشف قد يستدعي إجراء فحوصات تشخيصية أخرى، وفي مقدمتها منظار القولون.

من يحتاج إلى فحص سرطان القولون؟

تختلف توصيات الفحص حسب العمر وعوامل الخطورة والتاريخ المرضي والعائلي. ويجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون أو بعض الأمراض التي تزيد خطر الإصابة التحدث مع الطبيب بشأن موعد وطريقة بدء الفحوصات.

كما ينبغي عدم انتظار الفحص الدوري عند ظهور أعراض مقلقة، مثل وجود دم في البراز، تغير مستمر في عادات الإخراج، فقدان وزن غير مبرر، آلام متكررة في البطن أو الشعور بالتعب المستمر.

لماذا يمثل الكشف المبكر أهمية كبيرة؟

قد يتطور سرطان القولون والمستقيم لفترة دون ظهور أعراض واضحة، وهو ما يجعل الفحوصات الدورية وسيلة مهمة لاكتشاف المرض قبل ظهور علامات متقدمة.

كما أن بعض الزوائد اللحمية يمكن أن تتحول مع مرور الوقت إلى أورام سرطانية، ولذلك يتميز منظار القولون بميزة مهمة، وهي إمكانية اكتشاف بعض هذه الزوائد وإزالتها أثناء الفحص.

هل كل نتيجة إيجابية تعني الإصابة بالسرطان؟

لا. فنتيجة اختبار الكشف الإيجابية لا تعني تلقائيًا وجود سرطان، ولذلك يجب التعامل معها باعتبارها إشارة تستدعي استكمال التقييم الطبي.

وفي المقابل، فإن النتيجة السلبية لا تعني استحالة وجود المرض، إذ تختلف حساسية اختبارات الدم للكشف عن أنواع ومراحل مختلفة من سرطان القولون.

لذلك يجب اختيار الفحص المناسب وفق العمر والحالة الصحية وعوامل الخطورة، وعدم استبدال الفحوصات التي يوصي بها الطبيب بتحليل دم من تلقاء النفس.

اختبارات الدم.. خطوة مهمة نحو فحص أسهل

تمثل اختبارات الدم للكشف المبكر عن سرطان القولون تطورًا مهمًا، خصوصًا للأشخاص الذين يترددون في إجراء الفحوصات التقليدية. وقد تساعد سهولة الحصول على عينة الدم في زيادة الإقبال على برامج الكشف المبكر.

لكن حتى مع تطور هذه التكنولوجيا، فإن منظار القولون يظل أداة أساسية للتشخيص وتقييم الحالات التي تستدعي الفحص المباشر.

والأفضل هو استشارة الطبيب لتحديد الاختبار الأنسب، خصوصًا عند وجود أعراض أو عوامل خطر، لأن الكشف المبكر لا يعتمد على تحليل واحد، وإنما على اختيار وسيلة الفحص المناسبة لكل شخص.