قطاع التخطيط والمشروعات يبحث تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالعلمين الجديدة

استقبل الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، المهندس احمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، خلال زيارته للمدينة، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والمحاور الرئيسية، ومراجعة خطط استغلال المواقع الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من المقومات المتميزة التي تتمتع بها المدينة.

جولة تفقدية

وشملت الجولة المرور على محور طريق C3، ومراجعة تخطيط واستغلال المواقع الاستثمارية المحيطة بالمحور، مع بحث أفضل السبل لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها بما يتناسب مع موقعها ومقوماتها، وبما يدعم خطط التنمية والاستثمار بالمدينة.

كما تضمنت الجولة تفقد أبراج وبحيرات منطقة الداون تاون، ومتابعة موقف تنفيذ البرج D01، حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، ودفع معدلات تنفيذ أعمال تنسيق الموقع واللاندسكيب والبحيرات، تمهيدًا لتجهيز المشروع وطرحه أمام المشغلين كفرصة استثمارية متميزة، بما يحقق الاستفادة المثلى من المشروع وتعظيم العائد الاستثماري منه.

كما تم تفقد البرج الأيقوني والمناطق التجارية والإدارية المحيطة به، ومتابعة الموقف التنفيذي ومكونات المنطقة، بما يضمن تحقيق التكامل بين الأنشطة المختلفة وتعظيم الاستفادة من المواقع المحيطة بالبرج.

واختتمت الجولة بتفقد برج LD06 بمنطقة الأبراج الشاطئية، والذي بدأ التشغيل الفعلي ويشهد إقامة السكان، حيث تم تفقد أحد المشروعات والخدمات الجديدة التي تم افتتاحها أعلى البرج، والاطلاع على ما يقدمه من تجربة متميزة، بما يعكس تنوع الأنشطة والخدمات المتاحة بالمنطقة، ويعزز من مقوماتها كوجهة سكنية وسياحية واستثمارية متميزة بمدينة العلمين الجديدة.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المدينة، ودفع معدلات التنفيذ، والعمل على تعظيم الاستفادة من المواقع والمشروعات ذات المقومات الاستثمارية المتميزة، بما يدعم خطط التنمية ويعزز مكانة مدينة العلمين الجديدة كإحدى مدن الجيل الرابع والمقاصد الاستثمارية والسياحية الواعدة.

حضر الجولة المهندس محمود حسين، والمهندس أحمد سمير، والمهندسة ريهام عبد الرؤوف، معاوني نائب رئيس الهيئة، والمهندس سعد ياسين نائب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى محمود، والمهندس إيهاب سيف، معاوني رئيس الجهاز، والمهندس محمود الأمير، مدير تنفيذ الأبراج الشاطئية.