قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 معلومات عن مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر
وزارة التعليم توضح آليات تطبيق نظام البكالوريا وامتحاناتها وشهادة الثانوية العامة (صور)
عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
البرلمان الأوكراني يختار يفغيني خمارة وزيرا للدفاع
نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الفرقتين الأولى والثانية بمراكز الثقافة الإسلامية
30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن
الدولار واليورو والريال.. ارتفاع أسعار عدد من العملات أمام الجنيه اليوم في البنوك
منى الشاذلي تحسم الجدل حول استضافة محمد رمضان: صور مفبركة بالذكاء الاصطناعي
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة السيدة عائشة ويوجه بسرعة الانتهاء منها
والد ضحية مـ.ذبحة سوهاج: ننتظر تقرير الطب الشرعي ولن أتحدث قبل ظهور الحقيقة
المرض هدية من الله.. صبري عبد المنعم يروي تفاصيل خاصة عن فقدانه للبصر بالطفولة
التعليم تواصل استكمال تدريبات معلمي اللغة العربية استعدادًا لتطبيق البكالوريا المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطاع التخطيط والمشروعات يبحث تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالعلمين الجديدة

تفقد العلمين الجديدة
تفقد العلمين الجديدة
ايمن محمود

استقبل الدكتور  محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، المهندس احمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، خلال زيارته للمدينة، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والمحاور الرئيسية، ومراجعة خطط استغلال المواقع الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من المقومات المتميزة التي تتمتع بها المدينة.

جولة تفقدية 

وشملت الجولة المرور على محور طريق C3، ومراجعة تخطيط واستغلال المواقع الاستثمارية المحيطة بالمحور، مع بحث أفضل السبل لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها بما يتناسب مع موقعها ومقوماتها، وبما يدعم خطط التنمية والاستثمار بالمدينة.

كما تضمنت الجولة تفقد أبراج وبحيرات منطقة الداون تاون، ومتابعة موقف تنفيذ البرج D01، حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، ودفع معدلات تنفيذ أعمال تنسيق الموقع واللاندسكيب والبحيرات، تمهيدًا لتجهيز المشروع وطرحه أمام المشغلين كفرصة استثمارية متميزة، بما يحقق الاستفادة المثلى من المشروع وتعظيم العائد الاستثماري منه.

كما تم تفقد البرج الأيقوني والمناطق التجارية والإدارية المحيطة به، ومتابعة الموقف التنفيذي ومكونات المنطقة، بما يضمن تحقيق التكامل بين الأنشطة المختلفة وتعظيم الاستفادة من المواقع المحيطة بالبرج.

واختتمت الجولة بتفقد برج LD06 بمنطقة الأبراج الشاطئية، والذي بدأ التشغيل الفعلي ويشهد إقامة السكان، حيث تم تفقد أحد المشروعات والخدمات الجديدة التي تم افتتاحها أعلى البرج، والاطلاع على ما يقدمه من تجربة متميزة، بما يعكس تنوع الأنشطة والخدمات المتاحة بالمنطقة، ويعزز من مقوماتها كوجهة سكنية وسياحية واستثمارية متميزة بمدينة العلمين الجديدة.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المدينة، ودفع معدلات التنفيذ، والعمل على تعظيم الاستفادة من المواقع والمشروعات ذات المقومات الاستثمارية المتميزة، بما يدعم خطط التنمية ويعزز مكانة مدينة العلمين الجديدة كإحدى مدن الجيل الرابع والمقاصد الاستثمارية والسياحية الواعدة.

حضر الجولة المهندس محمود حسين، والمهندس أحمد سمير، والمهندسة ريهام عبد الرؤوف، معاوني نائب رئيس الهيئة، والمهندس سعد ياسين نائب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى محمود، والمهندس إيهاب سيف، معاوني رئيس الجهاز، والمهندس محمود الأمير، مدير تنفيذ الأبراج الشاطئية.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

بيزيرا

ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

إمام عاشور

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

عموتة والغندور

كلام غير صحيح .. «الجزيرة الإماراتي» يُحرج خالد الغندور بعد تصريحاته عن «عموتة»

مارك فوتا

مارك فوتا: الأهلي الأفضل تاريخيًا في مصر.. والزمالك سيُنهي الدوري ثالثاً

نتنياهو والشرع

بالاتفاق مع سوريا .. نتنياهو يعلن عن «خط أحمر» في حلب

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

فيديو

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد