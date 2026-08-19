الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقب محضر الفيدرالي ومكاسب أسهم التعدين

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استقرت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم /الأربعاء/، رغم استمرار حالة عدم اليقين بفعل التوترات في الشرق الأوسط، كما دعمت مكاسب أسهم شركات الموارد الأساسية، وارتفاع أسعار الذهب، في الحد من الضغوط على الأسواق.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يوليو، بحثًا عن مؤشرات حول توجهات البنك بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار حالة الترقب بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

واستقر المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» عند 652.07 نقطة بينما ارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.6%، أثر صعود أسعار الذهب.

وفي المقابل، تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.4%، ليسجل أكبر انخفاض بين القطاعات الأوروبية، متأثرا بعمليات بيع في سوق السندات أدت إلى ارتفاع عوائدها.

كما تعرضت أسهم شركات أشباه الموصلات لضغوط بعد تقارير أفادت بأن معدل الإيرادات السنوية لشركة «أنثروبيك» بلغ 65 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وهو مستوى لم يرق إلى بعض توقعات المستثمرين المرتفعة.

وتصدر سهم شركة «سويتك» قائمة الخاسرين، متراجعا بنسبة 4.4%، بينما انخفض سهما «نورديك سيميكوندكتور» و«سكوت 24» بنسب تراوحت بين 2.1% و2.3%.

وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، وسط اهتمام المستثمرين بأي إشارات بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية، ولا سيما آفاق أسعار الفائدة، في ظل استمرار المخاوف الجيوسياسية وارتفاع عوائد السندات.