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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع اللاعب النيجيري جوزيف أرمولا لمدة 3 مواسم

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
حسام الحارتي

أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إجراءات التعاقد مع الجناح الأيسر النيجيري "جوزيف أرومولا"، مواليد 2004، بعقد يمتد لمدة خمس سنوات، وذلك عقب إنهاء كافة الأمور الخاصة مع نادي إيكورودو سيتي النيجيري.

ويُعد أرومولا إضافة هجومية قوية لصفوف زعيم الثغر، حيث تألق مع نادي إيكورودو سيتي النيجيري، وهو ما تتمنى جماهير الأخضر النيجيري تسجيله 23 هدفاً و7 صناعات تهديفية، وقدرته التهديفية وصناعته الفارقة في المباريات.

وقد وقع اللاعب على عقود انضمامه عقب الجلسة التي جمعته برئيس مجلس الإدارة، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الكروية مع زعيم الثغر.

وجاء التعاقد مع أرومولا بناءً على ترشيح وموافقة المدير الفني الكابتن حمزة الجمل، الذي أكد أن اللاعب يمثل إضافة هجومية مهمة للفريق في الموسم الجديد، بفضل سرعته ومهاراته الهجومية.

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