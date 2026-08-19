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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المواجهة العالمية.. موعد تحرك بعثة الأهلي إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو لمواجهة برشلونة

الأهلي
الأهلي
حسام الحارتي

تتحرك بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فندق الإقامة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، متجهة إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو، استعدادًا لخوض المواجهة الودية المرتقبة أمام برشلونة، في كأس خوان جامبر.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والتكتيك المتفق عليه خلال اللقاء.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بـالنادي الأهلي، مساء اليوم الاربعاء، اختباراً تاريخياً من العيار الثقيل عندما يحل ضيفاً على نظيره برشلونة الإسباني، في اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين على كأس خوان جامبر الودية العريقة التي ينظمها العملاق الكتالوني سنويًا على ملعبه، حيث تحظى هذه المواجهة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع على مستوى العالم العربي والقارة الأفريقية، حيث يسعى المارد الأحمر لتقديم عرض قوي ومشرف يليق باسمه وبطولات الكره المصرية أمام نجوم البارسا، وسط تطلع الجماهير لمتابعة هذه السهرة الكروية العالمية الاستثنائية بكل تفاصيلها المثيرة.

توقيت مهم للعملاق الكتالوني
تقام بطولة كأس خوان جامبر سنويًا خلال شهر أغسطس، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وتشهد تقديم اللاعبين الجُدد والجهاز الفني لبرشلونة أمام جماهير الفريق.


ويتصدّر برشلونة قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 47 لقبًا، بينما حققت عدة أندية أخرى اللقب مرة أو أكثر.

وتأتي مواجهة الأهلي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة إلى برشلونة باعتبارها المباراة الأخيرة للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يمنح الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق الكتالوني فرصة أخيرة لاختبار تشكيلته وحسم عدد من الملفات الفنية قبل بداية المنافسات الرسمية.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة والقنوات الناقلة 
تقام المباراة على ملعب كامب نو، معقل برشلونة، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

الأهلي النادي الأهلي ملعب سبوتيفاي كامب نو برشلونة كأس خوان جامبر

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